Guerra in Medio Oriente, news in diretta, Israele, attacco all’Iran: “Raid su obiettivi militari”. Teheran: “Danni limitati, pronti a reagire”

"Sono convinto che non ci saranno reazioni da parte iraniana, anche il rischio di un'escalation "c'è sempre". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani precisando che a suo avviso si tratterebbe di "un rischio che si può scongiurare col lavoro della diplomazia e l'impegno di tutti". "La reazione di oggi è stata all'attacco dell'Iran" contro Israele "del 1 ottobre", ha sottolineato il ministro. "Era già prevista e prevedibile e avevamo avvisato tutti i nostri connazionali di essere geolocalizzati attraverso Viaggiare Sicuri". Tajani ha aggiunto che ora è "il l momento di favorire in qualsiasi modo il dialogo per arrivare al cessate il fuoco sia in Libano sia a Gaza". "L'Italia opera per raggiungere questo obiettivo con grande determinazione e credibilità", ha commentato.