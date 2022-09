“Donne, votatemi perché sono andato a caccia del vostro amore tutta la vita”: l’ultima di Berlusconi Silvio Berlusconi si rivolge alle donne su Tiktok: “Votate me perché sono più bello di Letta e perché sono andato a caccia del vostro amore per tutta la vita”.

A cura di Tommaso Coluzzi

In campagna elettorale si sa, tutto è lecito. E, da quando è sbarcato su Tiktok, Silvio Berlusconi è perennemente virale. Il leader di Forza Italia è senz'altro il politico che sta avendo i risultati migliori sul social dei più giovani – almeno tra quelli che ci sono arrivati all'ultimo secondo – ma che poi tutto ciò si converta in voti è tutto da dimostrare. I brevi video dell'ex presidente del Consiglio, però, sfondano più o meno regolarmente il milione di visualizzazioni. E nei commenti è tutto un "Silvio mi saluti", con risposte costanti da parte del team di comunicazione di Berlusconi. Parla ai giovani – con movenze da tv anni novanta – ma anche a tanti altri.

Nel weekend ha pubblicato una nuova pillola rivolgendosi alle donne: "Decidete per chi votare il 25 settembre – dice l'ex presidente del Consiglio – Quel giorno, in quanto cittadine e in quanto donne avrete tutto l'interesse a dare il vostro voto a Forza Italia, a noi". Perché votare per Berlusconi? "Non sono solo più bello di Letta – dice rivolgendosi alle donne – e per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore". E poi "finora ho mantenuto sempre le nostre promesse elettorali". Poi Berlusconi conclude ringraziando proprio le donne che lo voteranno: "Grazie e auguro a tutte voi serenità, salute, gioia e amore", dice chiudendo il breve video pubblicato su Tiktok.

Il leader di Forza Italia, da quando ha annunciato la sua ri-discesa in campo, è attivissimo sui social. Così come è tornato a parlare molto con giornali e tv. A meno di una settimana dalle elezioni prova a riscuotere il massimo dei consensi possibili, considerando che nel centrodestra a trazione Meloni il peso di Forza Italia sarà determinante per l'equilibrio di un eventuale governo di centrodestra. Berlusconi vuole essere ancora centrale e sa benissimo che tutto dipenderà dai voti e dai parlamentari che otterrà.