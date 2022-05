Di cosa si parlerà al Consiglio europeo del 30 e 31 maggio: parteciperà anche Zelensky Lunedì 30 e martedì 31 maggio si terrà il Consiglio europeo straordinario sulla situazione in Ucraina. Parteciperà anche Volodymyr Zelensky: in agenda discussioni su energia, emergenza alimentare e difesa.

A cura di Annalisa Girardi

"L'Ucraina sta mostrando incredibili dignità e coraggio di fronte all'aggressione e alle atrocità dalla Russia. Dal primo giorno, siamo stati irremovibili nel nostro supporto umanitario, finanziario, militare e politico al popolo ucraino. Continueremo a fare pressione alla Russia. La nostra unità è la nostra maggiore forza, e rimane il nostro principio guida": inizia così la lettera del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, inviata ai capi di Stato e di governo per convocarli al vertice straordinario che si terrà i prossimi lunedì 30 e martedì 31 maggio. Chiaramente, al centro dell'incontro ci sarà la guerra in Ucraina. Ragion per cui parteciperà anche Volodymyr Zelensky.

Il presidente ucraino si collegherà in videoconferenza nella prima parte della discussione, quella appunto dedicata al supporto che l'Unione europea fornisce e continuerà a fornire all'Ucraina. "Una delle nostre preoccupazioni più urgenti è assistere lo Stato ucraino, insieme ai nostri partner internazionali, con le sue esigenze di liquidità. Discuteremo anche come organizzare al meglio il nostro sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina, poiché sarà necessario un grande sforzo globale per ricostruire il Paese", si legge ancora nella lettera.

Saranno diversi i punti da affrontare, tutti legati al conflitto in Ucraina. In primis bisognerà affrontare nuovamente la questione della crisi energetica. I leader ribadiranno la necessità di rafforzare la transizione energetica in modo da tagliare la dipendenza dal gas e dal petrolio russo. Discuteranno poi dell'emergenza alimentare, che rischia di innescare carestie e destabilizzazioni nelle zone più vulnerabili del pianeta: si discuterà quindi di come assicurare le esportazioni dall'Ucraina attraverso le infrastrutture europee. Si parlerà infine di difesa, di come costruire una vera difesa europea.