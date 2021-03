C'è un'altra novità nel decreto Sostegno e riguarda il reddito di cittadinanza. Il primo dl economico del governo Draghi ancora non vede la luce, e non sembra che quel momento sia particolarmente vicino. Si va avanti per trattative serrate, anche perché i temi sono tanti, la maggioranza eterogenea e la portata economica da decine di miliardi. Nel nuovo decreto rientreranno misure che vanno dalla proroga del blocco dei licenziamenti ai ristori per partite Iva, professionisti, aziende e imprese del settore neve. Ma anche nuovi fondi per i vaccini, e il rinvio dei pagamenti delle cartelle, con una cancellazione per quelle più vecchie, compresi bollo auto e multe.

Tra le varie misure in discussione nel governo c'è anche il reddito di cittadinanza, bandiera del Movimento 5 Stelle e strumento da sempre apprezzato dalla sinistra e dai sindacati dei lavoratori, che però hanno sempre chiesto una riforma delle politiche attive, per evitare che rimanesse un sostegno fine a se stesso. La misura, invece, è senza dubbio meno gradita ai partiti di centrodestra, nonostante la Lega fosse al governo con i grillini quando fu inserito per la prima volta. Il ritardo di queste ore è senz'altro dovuto anche alla trattativa che continua sotto traccia, per trovare un equilibrio nelle priorità dei diversi partiti che compongono la maggioranza di Draghi.

Il nodo si dovrebbe essere sciolto ieri, con l'incontro tra il ministro del Lavoro, il dem Andrea Orlando, e quello dell'Economia, il tecnico Daniele Franco. Il tema centrale è stato proprio questo: come continuare ad aiutare chi è in condizioni difficili. Il risultato dovrebbe essere un rifinanziamento del reddito di cittadinanza con un miliardo di euro, e in più la proroga del reddito di emergenza. Tutto ciò dovrebbe rientrare nel decreto Sostegno, che a metà settimana potrebbe approdare in Consiglio dei ministri.