Decreto Flussi 2024, oggi l'ultimo click day: come fare domanda per i lavoratori stagionali Dalle ore 9.00 di oggi, 25 marzo, si apre il terzo e ultimo click day legato al Decreto Flussi 2024, riservato a quasi 90mila posti per lavoratori extracomunitari stagionali nel settore agricolo e in quello turistico-alberghiero. Ecco come fare domanda.

A cura di Annalisa Girardi

Oggi, lunedì 25 marzo, è il giorno del terzo e ultimo click day legato al Decreto Flussi 2024 e riguarda quasi 90mila lavoratori stagionali extracomunitari: nello specifico 89.050 posti per i lavori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. A partire dalle ore 9.00 sarà possibile inoltrare la domanda sull'apposito portale del ministero dell'Interno. I precedenti click day si sono svolti nelle giornate del 18 e 21 marzo e hanno riguardato rispettivamente i lavoratori non stagionali e quelli del settore di socio-assistenza, come colf e badanti.

Quando inizia l'ultimo click day del Decreto Flussi e a chi è rivolto

Dopo quelli del 18 e 21 marzo, quello del 25 marzo è l'ultimo click day legato al Decreto Fluussi 2024 e riguarda nello specifico 89.050 posti di lavoro nel settore agricolo e turistico alberghiero, destinati ai lavoratori stagionali extracomunitari. A partire dalle ore 9.00 si potranno caricare le domande sull'apposito portale del ministero dell'Interno. Come precisato in una circolare del Viminale, già dalle ore 8.35 è possibile accedere alla propria area per iniziare a caricare tutti i documenti richiesti:

Si precisa che nelle giornate di click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all’Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di click day.

Come fare domanda sul portale Servizi Ali del ministero dell'Interno

Le domande possono essere trasmesse unicamente per via telematica attraverso il portale del ministero dell'Interno. Sulla pagina del Viminale vengono precisate anche tutte le indicazioni necessarie per presentare domanda. Come abbiamo detto dalle ore 8.35 è possibile iniziare ad accedere con SPID o CIE alla propria area riservata del Portale Servizi Ali per pre-compilare il modulo di domanda alla voce "Sportello Unico Immigrazione". Bisognerà cliccare sulla voce "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click Day 2024" e selezionare il modello di interesse. Le domande risulteranno visibili nella sezione di "Riepilogo Domande" e potranno essere appunto inviate dalle ore 9.00.

In quali settori possono essere inseriti i lavoratori stranieri

L'ultimo click day del 2024 è dedicato nello specifico ai lavoratori extracomunitari stagionali del settore agricolo e di quello turistico-alberghiero. Le quote previste sono consistenti: 89.050 posti. "La comunità di lavoratori agricoli extracomunitari più presenti in Italia sono quella degli indiani, seguita dai marocchini che precedono albanesi, senegalesi, pakistani, tunisini, nigeriani e macedoni. Si tratta soprattutto di lavoro stagionale con picchi di domanda nei periodi estivi della raccolta che sono garantiti grazie a lavoratori regolari provenienti da altri Paesi", ha commentato Coldiretti.