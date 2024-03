Decreto Flussi 2024, oggi il click day per colf e badanti: da che ora fare domanda e come Al via dalle ore 9.00 il secondo click day previsto dal decreto Flussi 2024, dedicato per l’assunzione di lavoratori extracomunitari nello specifico di colf, badanti e baby sitter. Ecco come funziona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, 21 marzo, è la giornata del secondo click day previsto dal decreto Flussi 2024, dedicato per l'assunzione di lavoratori extracomunitari nello specifico di colf, badanti e baby sitter. Dalle ore 9.00, sul portale Servizi Ali del ministero dell'Interno, si potrà inoltrare la propria domanda. Il primo click day, dello scorso 18 marzo, era indirizzato a lavoratori subordinati stagionali e autonomi in diversi settori, dall'edilizia a quello dei trasporti e quello turistico. Ne è previsto un terzo per il 25 marzo, pensato nello specifico per il settore alberghiero.

A che ora parte il secondo click day del Decreto Flussi 2024 e a chi è rivolto

Si potrà inoltrare la domanda legata al click day per l'assistenza familiare e socio-sanitaria a partire dalle ore 9.00 del 21 marzo. Come previsto dal decreto Flussi, le quote in questo ambito ammontano a 9.500: parliamo di un click day propio perché i permessi di soggiorno per questa categoria di lavoratori saranno assegnati a seconda di quando viene presentata la richiesta, fino a esaurimento.

Come fare domanda sul portale Servizi Ali del Ministero

È possibile presentare domanda esclusivamente per via telematica attraverso il portale del ministero dell'Interno, seguendo la procedura indicata. Dalle ore 8.35 si può iniziare ad accedere alla propria area riservata del Portale Servizi ALI con lo SPID o con CIE e compilare la domanda. Dalle ore 9.00 si potrà inoltrare la richiesta. La domanda può essere precompilata alla voce "Sportello Unico Immigrazione", cliccando sulla sezione denominata "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024", dov sono presenti i vari moduli a disposizione.

In quali settori possono essere inseriti i lavoratori stranieri

Il click day di oggi, 21 marzo, è specificatamente dedicato al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, quindi colf, badanti e baby-sitter. Il prossimo e ultimo click day previsto dal decreto flussi riguarderà invece il comparto alberghiero e turistico. Per quanto riguarda i requisiti che deve presentare il datore di lavoro per assumere un lavoratore straniero, è necessario avere un reddito di almeno 20mila o 27mila euro, in base alla composizione del nucleo familiare.