Decreto antifrode, arriva la stretta sui controlli per il Superbonus 110%: ecco come funzioneranno Il governo ha approvato un decreto antifrode con una stretta sui controlli al Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrare potrà bloccare per 30 giorni le operazioni nel caso in cui ci siano presunte irregolarità. Vediamo come funzioneranno i controlli.

A cura di Annalisa Girardi

Sulla proroga del Superbonus al 110% non sono mancate le tensioni in maggioranza, con il Movimento Cinque Stelle che difendeva a spada tratta la misura e altre forze politiche che cercavano di affossarla per il suo costo decisamente elevato. Alla fine nella manovra è arrivata la proroga, ma allo stesso tempo il governo ha approvato una stretta sui controlli, per contrastare frodi e abusi. La principale novità riguarda l'Agenzia delle Entrate: per 30 giorni potrà bloccare le operazioni di cessione del credito nel caso in cui non appaiano regolari o ci siano dei dubbi sui soggetti coinvolti.

Questo significa che chi ha accettato il credito non potrà riscattarlo o cederlo finché non avrà ricevuto il via libera dell'Agenzia. Che, da parte sua, farà i controlli del caso intrecciando i dati che le sono stati comunicati con quelli contenuti nell'Anagrafe tributaria, assicurando così che a livello fiscale sia le operazioni che i soggetti che le eseguono siano completamente in regola. Non sarà però solo l'Agenzia delle Entrate a doversi incaricare di tutti i controlli necessari: questi dovranno essere eseguiti anche da parte di tutti gli intermediari, in primis le banche. Insomma, si tratta di intensificare la rete di controlli contro il riciclaggio e le operazioni fittizie o illeciti.

Ad ogni modo, i controlli non si faranno solo nei casi di cessione dei crediti o dello sconto in fattura. Anche chi decide di fare uso diretto della misura nella dichiarazione dei redditi sarà sottoposto a una serie di verifiche. Bisognerà infatti accertarsi che i lavori siano stati effettivamente eseguiti prima di autorizzare il rimborso in busta paga. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di fatto, è una stretta anti frode che ha l'obiettivo di assicurare che gli stanziamenti per il Superbonus al 110% siano spesi bene. Quindi ok alla misura, prorogata nella legge di Bilancio, ma più controlli per assicurare che che nessuno se ne approfitti.