Decreto Alluvione, Conte: “Stesse misure che avevamo varato per il Covid e che Meloni contestava” Il leader del M5s Giuseppe Conte ha attaccato il governo per il decreto Alluvione, osservando che sono state approvate dal Cdm “esattamente le stesse misure di emergenza che il nostro governo aveva messo in campo per far fronte all’emergenza Covid, mentre l’attuale maggioranza si limitava a contestare”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo il Consiglio dei ministri di questa mattina, che ha approvato il decreto con le misure per il maltempo in Emilia-Romagna, un intervento che vale oltre 2 miliardi di euro, il leader del M5s Giuseppe Conte attacca il governo.

"Aspettiamo di leggere il decreto del Governo sull'alluvione in Emilia-Romagna. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento metterà in campo il massimo dell'impegno affinché l'aiuto ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese colpite sia rapido e più consistente", ha scritto il leader del M5s su Facebook.

"Dalle anticipazioni che leggiamo, fra le misure che verranno messe in campo ci sono la cassa integrazione in deroga, contributi a fondo perduto per gli autonomi, il potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Esattamente le stesse misure di emergenza che il nostro governo aveva messo in campo per far fronte all'emergenza Covid, mentre l'attuale maggioranza si limitava a contestare, promettendo mille euro con un click sul conto corrente delle persone. Bene".

"A proposito di ripensamenti del governo, ne suggeriamo uno anche sul Superbonus 110%, che per noi ora va esteso a chi ha visto la propria casa travolta dal fango e dall'acqua", ha scritto l'ex premier.

Il provvedimento approvato oggi prevede tra le altre cose la sospensione dei termini relativi agli adempimenti dei versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto, con ripresa dei pagamenti che andranno perfezionati, senza sanzioni o interessi, entro il 20 di novembre. Si parla di oltre 2 miliardi di euro, sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, crediti a tasso agevolato, fondi per l'emergenza, sovrapprezzo temporaneo sui ticket dei musei, estrazioni dedicate del Superenalotto e del Lotto, per far fronte all'emergenza maltempo dei scorsi giorni, che ha portato allagamenti, frane e causato 14 vittime e oltre 30mila sfollati.

Oltre al pagamento delle tasse sospeso fino al 31 agosto, ci sono i procedimenti giudiziari rinviati alla stessa data, cassa integrazione in deroga fino a 3 mesi coperta per 580 milioni ed una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi.

"Questo primo provvedimento complessivamente prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Nella situazione attuale trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile. Penso vada dato atto a tutto il governo di essersi dedicato a questa emergenza con il massimo della concentrazione, della disponibilità e della operatività possibile", ha detto la premier, che dopo la riunione sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna, con i ministri, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, i sindaci dei comuni alluvionati e i rappresentanti delle parti sociali, ha aggiunto: "Ho preso appunti sulle cose che mi sono state segnalate, la materia complessa e delicata è quella che riguarda il tema dei territori. Bisogna fare un lavoro di cesello particolare per non discriminare nessuno e per non fare dall’altra parte interventi dove si spendono risorse che non sono necessarie. È un lavoro che ci sta costando molto tempo, lo faremo al massimo della precisione possibile per non privilegiare e non discriminare".