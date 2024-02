Davide Casaletggio dice che se suo padre potesse vedere oggi il M5S sarebbe incazzato nero “Se mio padre oggi vedesse il M5S sarebbe incazzato nero con tutte le persone che ha conosciuto”: lo dice Davide Casaleggio parlando del padre, scomparso nel 2016, e del partito che aveva contribuito a fondare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Se Gianroberto Casaleggio potesse vedere oggi il Movimento Cinque Stelle sarebbe incazzato: a dirlo è suo figlio, Davide Casaleggio, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 sul partito che il padre – scomparso nel 2016 – ha contribuito a fondare insieme a Beppe Grillo. "Se mio padre oggi vedesse il M5S sarebbe incazzato nero con tutte le persone che ha conosciuto", ha detto. Per poi aggiungere, sul leader Giuseppe Conte: "Non necessariamente avere tante persone che ti seguono su Fb è garanzia di successo. Il suo errore più grande è stato pensare ad un modello completamente diverso di organizzazione senza metterlo in piedi prima, è un problema anche per lui farsi eleggere senza nemmeno uno sfidante".

L'imprenditore, presidente della Casaleggio Associati, parla anche della piattaforma Rousseau, che voleva essere uno strumento per sviluppare la "democrazia della rete" e rendere il Movimento un partito basato sulla partecipazione diretta dei cittadini. Nel 2021, però, c'è stato il divorzio dal M5s. "È una piattaforma che non esiste più, l'abbiamo trasformata in un progetto che si chiama Camelot", spiega Casaleggio. Per poi aggiungere: "Abbiamo creato il modello della democrazia partecipata nel nel Movimento. Quando me ne sono andato era anche perché le domande che venivano poste sul sito erano un po' troppo indirizzate".

Parlando della possibilità di scendere in politica, Casaleggio taglia corto ricordando come durante il primo governo Conte gli venne proposto di fare il ministro dello Sviluppo economico, un incarico che rifiutò. E infine ribadisce di non aver votato alle ultime elezioni politiche e di non avere alcuna intenzione di farlo alle prossime europee.