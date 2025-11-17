Dal bonus tombe al museo della pizza: tutte le micro proposte della nuova legge di bilancio

Tra i migliaia di emendamenti alla legge di bilancio presentati da maggioranza e opposizioni ci sono tantissime richieste particolari, come il bonus tombe proposto da FI o i fondi per festival locali, oratori, fino addirittura, all’istituzione di tre musei in tre città diverse dedicati a specialità italiane: pizza, olio e vino. Ecco le principali.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono oltre cinquemila gli emendamenti alla manovra presentati da maggioranza e opposizioni. Molti riguardano i grandi temi, dal taglio dell'Irpef alle pensioni. Ma tra le migliaia di pagine che compongono il fascicolo sulle proposte di modifica alla legge di bilancio ci sono tantissime richieste curiose, legate a esigenze locali o a specifici settori. Un esempio? I fondi al festival Umbria Jazz, le detrazioni per i lavori su tombe e sepolcri, il bonus pneumatici o la creazione di un tavolo tecnico per il Pecorino romano. L'elenco è lungo e andrà scremato, già a partire da domani, quando verranno selezionati gli emendamenti su cui si concentrerà la discussione della Commissione bilancio. Intanto vediamo che cos'è emerso finora.

Sei milioni per i musei della pizza, dell'olio e del vino

La firma è del senatore leghista Massimo Garavaglia, che propone di istituire tre "Musei Iconici", uno dedicato al vino, a Verona; uno all'olio, nel Gargano e un altro alla pizza, a Napoli. Il tutto con un costo di due milioni di euro a museo, per un totale di sei milioni.

Fondi agli oratori

Non mancano le risorse destinate a parrocchie locali, come l'emendamento firmato dalla senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, che chiede di autorizzare una spesa di 1,5 milioni di euro per l'ammodernamento dell'oratorio della parrocchia S.Maria del Soccorso di Vibo Valentia, oltre che un milione di euro per la realizzazione di una scuola primaria sita nella frazione di Vena Superiore e di 250mila euro a favore dell'Associazione "Il Dono", sempre in provincia di Vibo Valentia.

Detrazioni per il restauro di tombe e sepolcri

Sempre dagli azzurri arriva la richiesta di estendere le detrazioni del settore abitativo agli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione di tombe, cappelle e sepolcri. Si tratta di uno sconto fiscale del 36% che si applicherebbe alle spese documentate per gli interventi entro un limite massimo di 32mila euro per ogni tomba.

Gli emendamenti sul granchio blu

Fioccano gli emendamenti sul granchi blu. Il M5s vorrebbe un piano di gestione, monitoraggio e contenimento del crostaceo, oltre che un finanziamento da due milioni per progetti di ricerca e misure di sostegno per le imprese colpite dalla sua diffusione. Un tema a cuore di diverse forze politiche, tra cui Lega e Partito Democratico, che hanno avanzato proposte simili.

Il bonus pneumatici

Reca il timbro del Movimento 5 Stelle la proposta di un bonus pneumatici. Per "favorire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini ed accrescere il livello di sicurezza del parco circolante", si prevede un Fondo di 20 milioni per la concessione di buoni da 200 euro per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1.

Gli aiuti per le spese veterinarie degli animali d'affezione

Alleanza Verdi-Sinistra invece, mette sul tavolo un milione di euro per finanziare misure di sostegno per i proprietari di animali d'affezione per riuscire a coprire le spese veterinarie.

Fondi per il festival Umbria jazz e il festival Due mondi di Spoleto

Arriva da Fratelli d'Italia la proposta di destinare 150mila euro al festival Umbria Jazz e un altro milione per il festival dei Due Mondi di Spoleto. Altre iniziative simili riguardano il festival di Taormina e il "To See" di Trieste.

Il cammino di San Francesco

Sempre di Fratelli d'Italia è la richiesta di 30 milioni di euro per consentire la partecipazione del Ministero del turismo all'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco". L'emendamento è firmato dal senatore Matteo Gelmetti.

Il tavolo sul Pecorino romano

Per sostenere la filiera del Pecorino romano DOP dopo l'introduzione dei dazi il M5s chiede 20 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per 2027 e 2028, da assegnare a Sardegna, Lazio e Toscana, oltre all'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare le attività dedicate al formaggio tipico.

Polo culturale Dante e Beatrice

500 mila euro per un nuovo polo culturale dedicato a Dante e Beatrice. È la richiesta di FI per "consentire il recupero e il restauro del complesso degli edifici storici di Palazzo Portinari, dell'adiacente Torre Portinari, del Loggiato di collegamento e del Castello dei Conti Guidi, nonché del Giardino di Dante e Beatrice" nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena.

Soldi per il turismo della birra

La Lega vorrebbe più risorse anche per sostenere il turismo brassicolo, ovvero le attività di conoscenza della birra, come "le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni brassicole aziendali" o "le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione."