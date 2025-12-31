Dai cammini per i pellegrini allo psicologo in azienda: tutte le micro-misure della manovra 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella manovra economia, approvata ieri in via definitiva alla Camera, il governo Meloni ha inserito una serie di micro-norme, del valore massimo di 2 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti che spaziano in ambiti anche molto differenti tra loro anche molto diversi tra loro, come lo psicologo in azienda o l'allevamento degli animali senza gabbia, insieme ad una serie di piccoli interventi sulla sanità, come i soldi per l'informazione sulla celiachia.

Vediamo quali sono queste micro-misura e dove sono stati dirottati i fondi residui, visto che la maggior parte della spesa della manovra economica, che vale 22 miliardi di euro, è destinata al taglio dell'Irpef per i redditi medi fino a 50mila euro lordi, che vale circa 3 miliardi (con l'aliquota che scende dal 35% al 33%). Accanto a questo ci sono le imprese, per cui l'esecutivo ha stanziato 3,5 miliardi tra Transizione e Zes, allungando tra le altre cose la possibilità di ricorrere all'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali (fino al 30 settembre 2028).

Fondo per lo psicologo in azienda

Arriva il fondo per il benessere psicologico istituito presso il ministero del Lavoro, con una dotazione di 1 milione di euro nel 2026 e di pari importo nel 2027 per spingere le aziende a rafforzare o introdurre sistemi di aiuto psicologico per i dipendenti e di implementare gli sportelli di sostegno agli studenti nelle università.

Leggi anche Bonus Valore Cultura per i diplomati 2026, chi potrà ottenerlo e quanto vale

Fondo mobilità disabili

Arriva al Mit il fondo per sostenere la mobilità delle persone disabili con dotazione di 1 milione di euro all'anno nel 2026 e pari importo nel 2027.

Fondo allevamento animali senza gabbie

Nasce il nuovo fondo al ministero per l'Agricoltura per la conversione verso metodi di allevamento ‘cage-free' senza gabbia, per favorire la sostenibilità e benessere animale. La dotazione è pari a 500mila euro nel 2026 e 1 milione di euro nel 2027.

Fondo mobilità pediatrica

Si istituisce un fondo per sostenere le spese di mobilità per i genitori di bambini malati con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2026 e 2027 (1 milione nel biennio).

Fondo obesità adolescenti

Si tratta in questo caso ci un Fondo da 2 milioni di euro per il 2026 e 2027 per il programma per la prevenzione e gestione dell'obesità in adolescenza.

Fondo celiachia

Istituzione di un fondo per la prevenzione e informazione sulla celiachia con dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.

Rateizzazione quote latte

Prevista la rateizzazione in 10 anni per il pagamento delle multe per le quote latte per le aziende agricole in difficoltà.

Cammini per i pellegrini

In manovra introdotto un contributo di 30.000 euro per l'Associazione ‘Vie e Cammini di San Francesco' e per il riconoscimento di ‘Destinazione turistica di qualità' per comuni con popolazione fino a 30.000. E ancora, una spesa di 500.000 euro per la promozione delle destinazioni turistiche di qualità.

Fondi per i musei

Prevista una spesa da 500mila euro nel 2027 per lo sviluppo dei poli museali innovativi, destinati equamente ai progetti ‘Grande Maxxi' e ‘Maxxi Med' a Messina del museo di arte contemporanea Maxxi di Roma.

Soldi per i 250 anni della Scala di Milano

Viene incrementata di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2028 per erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Parco Gran Paradiso: nuove assunzioni

Per il triennio 2026-28 l'Ente Parco Gran Paradiso è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, anche con scorrimento delle graduatorie, cinque unità di personale amministrativo e tecnico (4 funzionari e un assistente) e un assistente della sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo nel 2025.

Un milione per Matera Capitale della Cultura

Nella legge di Bilancio c'è anche un milione di euro nel 2026 per Matera ‘Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo'.

Misure contro l'antisemitismo

Si autorizza una spesa di 300mila euro per comuni con più di 80.000 abitanti da destinare ad eventi per il contrato all'antisemitismo e la promozione di valori di pace e interculturalità.

Risorse per gli editori

Il ddl prevede un contributo da 100mila euro per il 2026 e 2027 per l'Associazione degli editori indipendenti (Adei) per progetti di educazione alla lettura nelle aree svantaggiate.

Norme per incentivare l'economia circolare

Il disegno di legge introduce l'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per enti e imprese che trattano rifiuti. Esclusioni per consorzi e produttori di rifiuti specifici.

Monitoraggio Siti contaminati

Arriva un contributo di 300.000 euro per il 2026 e 2027 all'Istituto Superiore di Sanità per garantire l'attività del progetto epidemiologico Sentieri per monitorare lo stato di salute delle popolazioni residenti vicino a siti contaminati.

Decarbonizzazione industria acciaio

Contributo di 35 milioni di euro per il 2026-28 per la produzione di acciaio inossidabile a bassa impronta di carbonio. Si fissano soglie di riferimento per l'uso di energia elettrica nella produzione.

Soldi per la custodia di animali maltrattati

La manovra stanzia 1 milione di euro per il 2026 e 2027 per la custodia di animali coinvolti in combattimenti.

Soccorso alpino

Previsto lo stanziamento di 100mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'associazione Alpenverein Südtirol per attività di soccorso alpino e per il sostegno a formazione e manutenzione della rete escursionistica.

Lo sport per includere

Spesa di 200mila euro per il Comune di Trento per progetti sportivi con l'obiettivo di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione.

Un gioco per sostenere il Comitato olimpico nazionale

Arriva il nuovo gioco a sorte ‘Win for Italia team' per finanziare il Comitato olimpico nazionale. Il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina

Oltre 114 milioni di spesa autorizzati per il Viminale per incrementare i servizi delle forze di polizia anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali.

Cosa c'è per la previdenza complementare Forze dell'ordine

Venti milioni l'anno a partire dal 2026 per il fondo per l'integrazione delle forme pensionistiche complementari delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un sostegno per le famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro

Viene incrementato con 30 milioni per il 2026 e 27 milioni a decorrere dal 2027 il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Assunzioni per il Patto Ue su migrazione e asilo

Oltre 14 milioni per le assunzioni a termine nel quadro del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il fabbisogno complessivo di personale è pari a 240 funzionari e 77 assistenti, per un totale di 317 unità, da assumere con contratto a termine.