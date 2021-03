Tutti i dati sui vaccini anti-Covid e sull'andamento delle somministrazioni nel nostro Paese saranno pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto oggi in conferenza stampa insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza: "Da oggi sul sito della Presidenza del Consiglio chiunque può accedere ai numeri complessivi, Regione per Regione, età per età, categoria per categoria. Tutto si può verificare sul sito della Presidenza", ha detto.

E infatti sul sito del governo troviamo il primo report troviamo i dati rispetto all'andamento della campagna vaccinale fino ad oggi e il primo report settimanale completo. Si legge che ad oggi il totale dei vaccini contro il coronavirus distribuiti è pari a 9.911.100 e il totale delle somminisrrazioni a 8.756.085.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, cioè che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose, sono 2.787.749. Si specificano poi le dosi somministrate per le diverse categorie: per gli over 80 sono 2.722.056, per le persone tra i 70 e i 79 anni appena 352.227. Gli ospiti delle Rsa che hanno ricevuto il vaccino sono invece 533.316. Tra il personale sanitario le somministrazioni sono state 2.929.452, mentre tra quello scolastico 880.409.

Nel report dettagliato, però, si possono vedere tutte le specificità da Regione a Regione. Si vedono i numeri per quanto riguarda le forniture dei vaccini e l'andamento delle somministrazioni nell'ultima settimana. Si specifica, Regione per Regione quante sono le persone che hanno ricevuto il vaccino, distinguendole per categoria. Si evidenziano quindi anche le differenze dell'andamento della campagna vaccinale sul territorio. Ad esempio, per quanto riguarda gli over 80, cambia molto la percentuale di persone che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino: si va dal 41,37% della Provincia autonoma di Trento al 6,32% della Sardegna. Oppure, rispetto alla percentuale di anziani ancora in attesa della prima dose, in Toscana sono ancora il 67,56% contro il 36,23% della Provincia autonoma di Trento.

Durante la conferenza stampa, ad ogni modo, Draghi ha ribadito come il governo e il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, siano al lavoro per arrivare a somministrare 500 mila dosi al giorno: "L'obiettivo del mezzo milione di dosi in aprile comincia a vedersi con più probabilità", ha detto il presidente del Consiglio.