Da oggi partono gli sconti per il personale della scuola e del ministero: come fare domanda Da oggi, lunedì 9 ottobre, è possibile fare domanda per ottenere le agevolazioni rivolte ai docenti, agli educatori, ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e del ministero: hanno diritto a sconti per fruire beni e servizi. Ecco come fare domanda.

A cura di Annalisa Cangemi

Da oggi, 9 ottobre, è possibile per i docenti richiedere alcuni sconti per fruire beni e servizi. Basta accedere nell'area riservata del portale del ministero dell'Istruzione e del Merito, per richiedere le agevolazioni previste. Si tratta di un piano sperimentale di misure di welfare pensate per docenti, dirigenti scolastici, ausiliari, tecnici e amministrativi della scuola e personale del Ministero. Il piano, ha fatto sapere il ministro Valditara, sarà progressivamente rafforzato.

"Tutto il personale che lavora nella scuola avrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria. Grazie alla forte sinergia fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli. Un’alleanza per la scuola", aveva detto nei giorni scorsi Valditara.

"È solo l'inizio, contiamo di coinvolgere nell'iniziativa altri soggetti privati così da estendere la rete degli acquisti agevolati", ha aggiunto il ministro. Oggi Valditara è tornato sull'iniziativa, sostenendo di aver riscontrato una risposta entusiasta da parte di tutti i sindacati "non è una carta dei docenti ma va a tutto il personale della scuola, sono misure di welfare, l'unico sindacato contrario è stata la Cgil: la sua è stata una scelta credo politica e non sindacale".

"È una misura fortemente innovativa che consentirà degli sconti da un minimo del 10 a un massimo del 30 per cento su ferrovie, aerei, rete aderente a Coldiretti per i negozi, mercati e agriturismi che aderiranno e realtà aderenti ad Aeroporti di Roma: intendiamo ad estenderla a conti bancari, autostrade, ecc.; l' idea è venire incontro alle necessità del personale della scuola che svolge un ruolo fondamentale per i ragazzi. Ringrazio tutte le associazioni che hanno messo a disposizione questa scontistica", ha concluso il ministro.

Chi può usufruire degli sconti del ministero dell'Istruzione

La misura interessa tutto il personale in possesso del codice identificativo del Mim. La platea prevista è di un milione e duecentomila persone che, tramite una sezione dedicata sul sito istituzionale del ministero, potranno accedere alla fruizione agevolata di alcuni beni e servizi messi a disposizione grazie ad accordi stipulati dal Mim con Coldiretti, Italo, Ita Airways e Trenitalia, Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Agevolazioni in particolare presso alcuni negozi, mercati e agriturismi che aderiscono alla convenzione sottoscritta dal Ministero con l’Associazione Coldiretti.

Nella sezione dedicata sul sito il personale può visionare le agevolazioni attivate, con tutti i dettagli, ma anche scaricare l’attestazione che consente di poterne usufruire.

Gli sconti sui trasporti per insegnanti e personale Ata

Le agevolazioni previste prevedono sconti per il trasporto, che per i docenti che devono spostarsi per lavoro rappresenta una voce di spesa importante. Per il momento hanno aderito Trenitalia, Italo, Ita Airways, Aeroporti di Roma (Adr), Coldiretti.

Ecco gli sconti riportati in un documento ministeriale che è stato anticipato da Orizzontescuola.it:

Trenitalia. Fino al 31 dicembre 2023 riduzione del 10% su tariffe Base, Economy, Super Economy in 1^ e 2^ classe su frecce/intercity/intercity notte e in tutti i livelli di servizio frecciarossa, ad esclusione dei treni regionali.

Italo. Riduzione del 20% su tariffa low cost in ambiente di viaggio Smart (tutte le tratte in base alla disponibilità di tratte e posti, acquistabile fino a 10 giorni prima del viaggio). Agevolazione valida fino al 31 dicembre 2023.

Ita Airways. Sconto del 15% su tariffe Economy (voli nazionali e internazionali, flex, classic, light). Sconto del 10% su tariffe business e premium. Offerta valida fino al 31 dicembre 2023, e i biglietti possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2024 se acquistati prima del 31 dicembre 2023.

Aeroporti di Roma (AdR). Riduzione del 30% su tariffa standard (fruibile tramite QR Code univoco – senza prenotazione) Riduzione del 10% sulle migliori tariffe on line (fruibile tramite il link dedicato – prenotabile). Entrambe le offerte sono valide nei parcheggi di: Fiumicino (P Executive T1-T3, P Terminal A-B-CD; Lunga Sosta Coperto/Scoperto) Ciampino (P4; P5; P6).

Coldiretti. Riduzione del 15% su: (prodotti della rete Campagna Amica) per l'acquisto della spesa presso i Mercati di prodotti agricoli (che aderiranno all’iniziativa); soggiorno o pasto presso gli Agriturismi (che aderiranno all’iniziativa). In questo caso non è specificato il termine.