Da oggi la Sicilia è di nuovo in zona gialla, cosa cambia Si tratta della prima Regione a dover reintrodurre restrizioni anti-Covid dopo un’estate in cui tutta Italia è rimasta in area bianca: la Sicilia da oggi, lunedì 30 agosto, torna in zona gialla e si trova quindi a dover reintrodurre una serie di restrizioni anti-Covid. Vediamo quindi perché la Regione ha cambiato colore e come cambiano le regole anti contagio da oggi.

A cura di Annalisa Girardi

Da oggi, lunedì 30 agosto, la Sicilia è di nuovo in zona gialla. Si tratta della prima Regione a dover reintrodurre restrizioni anti-Covid dopo un'estate in cui tutta Italia è rimasta in area bianca. Da diversi giorni ormai la Sicilia ha varcato le soglie di rischio: negli ospedali i posti letto occupati da pazienti Covid sono oltre il livello d'allarme sia per quanto riguarda l'area medica (21%) che le terapie intensive (12%). E anche il livello di incidenza desta preoccupazioni. Da oggi quindi in Sicilia tornano una serie di restrizioni per frenare l'infezione. Vediamo cosa cambia e quali sono le Regioni che nelle prossime settimane potrebbero seguire la Sicilia e tornare in zona gialla.

Per quanto riguarda le regole e le differenze con la zona bianca, la principale novità da oggi in Sicilia è il ritorno della mascherina obbligatoria anche all'aperto, mentre in area bianca serviva solo per entrare nei luoghi pubblici al chiuso. Inoltre cambiano i limiti per quanto riguarda i posti a tavola nei bar e nei ristoranti. Mentre in area bianca non c'erano limiti all'aperto, mentre al chiuso il numero massimo era fissato a sei per tavolo, in zona gialla torna il tetto massimo di quattro persone per tavolo, sia all'esterno che all'interno, a meno che non si tratti di persone conviventi.

Da lunedì prossimo, 6 settembre, però, la Sicilia potrebbe non essere più l'unica Regione in zona gialla. Ce n'è infatti almeno un'altra che al momento si trova sul filo dei parametri per il cambio di colore: si tratta della Sardegna che registra un 10% di pazienti Covid nelle terapie intensive sul totale dei posti letto disponibili e un 15% in area medica. Chiaramente nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare e ci potrebbero essere più Regioni al di là dei livelli critici.