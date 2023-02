Cospito, Meloni in silenzio su Donzelli e Delmastro ma difende Nordio: “Ha risposto nel merito” Giorgia Meloni non dice una parola sull’intervento di Donzelli contro il Pd e sulle informazioni che Delmastro ha passato al collega di Fdi, che riguardavano conversazioni che Cospito ha avuto in carcere con i mafiosi. La premier però ‘blinda’ il ministro della Giustizia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si esprime sul caso di Donzelli, e sulle informazioni passate dal sottosegretario alla Giustizia Delmastro ha passato al deputato di Fdi.

Non prende posizione sulla bagarre con le opposizioni, e in particolare con il Pd, ma intanto blinda il ‘suo' ministro, che durante l‘informativa alla Camera oggi ha deciso di non commentare gli attacchi di Donzelli, e la divulgazione dei colloqui tra Cospito e i mafiosi sul 41-bis, perché, ha spiegato il Guardasigilli, sulla vicenda sta indagando la Procura, che ha aperto un fascicolo.

Sul caso Cospito "consiglio prudenza", ha detto la premier in un intervento telefonico a ‘Stasera Italia' su Rete 4. "Ho letto – ha spiegato – titoli di giornali che dicevano: ‘La Meloni vuole far morire in carcere Cospito' e leggo dichiarazioni di anarchici che dicono ‘Colpiremo con le armi rivoluzionarie chi dovesse essere mandante di qualsiasi cosa accadesse a Cospito'. Quindi consiglio responsabilità".

"Io negli ultimi giorni – ha aggiunto – quando ho incontrato dei giornalisti mi hanno fatto una domanda su questo tema, quindi il tema non lo abbiamo alimentato noi. Abbiamo avuto un primo attentato incendiario contro un funzionario di un'ambasciata, poi abbiamo avuto un altro attentato, una situazione che si surriscaldava, e abbiamo attivato quel che dobbiamo attivare. Il caso è montato non per volontà nostra. Si è ritenuto di avviare questo dibattito ma non lo ha avviato il governo. Il ministro Nordio ha risposto nel merito, noi abbiamo portato la vicenda in Cdm per capire le condizioni di salute, e intanto Cospito era stato trasferito in una struttura che potesse monitorarne meglio le condizioni di salute, e per chiedere ai ministri competenti Piantedosi e Tajani quale fosse la situazione di sicurezza. Questo abbiamo fatto noi".

Le opposizioni intanto chiedono le dimissioni del sottosegretario Delmastro e del vicepresidente del Copasir Donzelli. I due però hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro. Intanto il M5s ha anche depositato una mozione, per chiedere la revoca dell'incarico di Andrea Delmastro. Il membro del governo dal canto continua a ripetere di non aver fatto nulla di illecito, e di aver passato a Donzelli informazioni che avrebbe potuto dare a qualsiasi parlamentare che ne avesse fatto richiesta.