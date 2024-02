Cos’è la nuova Disability card europea, chi la potrà usare e quando sarà disponibile Prendono forma la Disability card europea e la Carta parcheggi per persone con disabilità, che dovrebbero semplificare i viaggi nell’Unione europea per chi ha una disabilità. Renderanno possibile avere le stesse agevolazioni in tutti gli Stati Ue, ma bisognerà aspettare ancora per l’entrata in vigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Si avvicina l'approvazione della Disability card europea, la carta che avrà lo scopo di rendere più semplici gli spostamenti nell'Unione europea per le persone con disabilità. E insieme ci sarà anche un'apposita Carta parcheggi, per usare i parcheggi riservati in tutti i Paesi Ue. Ieri, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla direttiva che le introdurrà.

Considerando che l'iniziativa era partita a settembre 2023, sono tempi piuttosto rapidi per le istituzioni dell'Ue. Ora andranno definiti i dettagli tecnici, ma la norma dovrebbe essere approvata definitivamente nei prossimi mesi, in tempo per anticipare le elezioni di giugno. Poi, gli Stati membri avranno circa tre anni di tempo per farla entrare in vigore pienamente.

A cosa servono la Disability card e la Carta parcheggi

In consisterà la novità? Si tratterà di due card, le cui regole specifiche andranno definite da ciascun governo nazionale. In tutta l'Unione europea, queste carte saranno riconosciute come prova di disabilità, e daranno accesso alle relative agevolazioni. Una sarà dedicata esclusivamente ai parcheggi: esiste già una carta europea per i parcheggi riservata alle persone con disabilità, ma spesso le differenze di formato rendono complicato usarla in Paesi diversi. Questa, invece, dovrebbe risolvere il problema.

L'altra card avrà un utilizzo più ampio: darà accesso a tutti i vantaggi che ciascuno Stato prevede per le persone con disabilità, come prezzi ridotti, nessuna tassa d'ingresso, personale di assistenza eccetera. Nei casi in cui è necessario, la carta potrà essere valida anche per un accompagnatore.

La Disability card dovrebbe essere valida per periodi brevi – ad esempio vacanze o visite – in Paesi dell'Unione europea, ma potrebbe essere prolungata nel caso di programmi Erasmus o di altre necessità. Sarà obbligatorio consegnarla in modo completamente gratuito, sia in formato fisico che digitale, a chi ne fa richiesta. La Carta parcheggi invece potrebbe avere un costo.

Chi potrà ottenerla

Per quanto riguarda la platea di riferimento, ciascuno Stato seguirà le proprie regole per stabilire a chi consegnare la Disability card e la Carta parcheggi. In Italia, quindi, si tratterà con tutta probabilità delle stesse persone che hanno già accesso alle agevolazioni per disabilità. Anche la procedura per l'eventuale domanda e l'erogazione sarà decisa dai singoli Paesi. Per avere più informazioni su questo aspetto, quindi, bisognerà aspettare ancora un po'.

Quando sarà disponibile la carta

Infatti, in questo momento si stanno concludendo le trattative sugli aspetti tecnici, mentre l'intesa politica di massima è già stata raggiunta. Quando ci sarà un testo definitivo, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo dovranno votarlo per l'approvazione finale. Da quel momento, che presumibilmente arriverà prima delle elezioni europee di giugno, gli Stati membri avranno due anni e mezzo di tempo per adattare le loro leggi nazionali alle nuove indicazioni, e poi un altro anno per mettere in pratica la direttiva.