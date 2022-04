Cosa cambia da oggi, 1°aprile: le novità su Green Pass e quarantena Da oggi in Italia non è più in vigore lo stato di emergenza Covid e parte il graduale allentamento delle misure restrittive, adottate nel nostro Paese per contrastare la pandemia. Andiamo allora a vedere che cosa cambia.

A cura di Annalisa Girardi

Finalmente è arrivato il 1° aprile 2022: dopo oltre due anni, da oggi in Italia non è più in vigore lo stato di emergenza Covid. E parte il graduale allentamento delle misure restrittive, adottate nel nostro Paese per contrastare la pandemia: scattano oggi una serie di novità per quanto riguarda il Green Pass (sia quello base che rafforzato) e la quarantena. Andiamo allora a vedere che cosa cambia ora che è scaduto lo stato di emergenza.

Per prima cosa i lavoratori over 50 non dovranno più esibire il Super Green Pass a lavoro, ma basterà il Green pass base come al momento richiesto per tutti gli altri lavoratori: un obbligo che resterà in vigore fino al 30 aprile, anche se quello vaccinale per la categoria di ultra cinquantenni invece resterà fino al 15 giugno. Anche per docenti e forze dell'ordine non scatterà più la sospensione da lavoro in assenza di Green Pass, anche se pure in questi casi l'obbligo vaccinale scadrà solo il 15 giugno. Diverso è invece per i sanitari, che dovranno vaccinarsi fino al 31 dicembre se non vorranno essere sospesi da lavoro.

Cosa cambia per Super Green Pass e Green Pass

Da oggi negli uffici pubblici e nei negozi non è più necessario esibire la Certificazione Covid, basterà indossare la mascherina chirurgica per entrare. Nei bar e nei ristoranti al chiuso non servirà più il Super Green Pass, ma basterà quello base. All'aperto non sarà necessario nemmeno quello. Nei trasporti a lunga percorrenza non servirà più il Super Green Pass, ma anche in questo caso basterà quello base. Che invece non sarà più richiesto sui mezzi pubblici locali, come bus, tram e metro: fino al 30 aprile resterà però l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Le novità sulla quarantena

Cambia anche la quarantena. O meglio, per i contatti dei positivi verrà eliminata indipendente che si abbiano tre, due o zero dosi di vaccino. L'isolamento resta solo per le persone che hanno contratto il virus, ma per i loro contatti basterà l'autosorveglianza, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno. Questo cambia anche radicalmente le regole a scuola dove, con solamente i positivi ad andare in isolamento, viene ridotto drasticamente il ricorso alla didattica a distanza.