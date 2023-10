Corruzione al ministero del Lavoro: indagata un’alta dirigente e il patron della Salernitana Danilo Iervolino Sono arrivate richieste di rinvio a giudizio per Danilo Iervolino – patron della Salernitana e dell’Università telematica Pegaso – ma anche per figure di vertice del ministero del Lavoro. La Procura di Napoli ha concluso così le indagini su un caso di presunta corruzione avvenuto nel 2019.

A cura di Luca Pons

La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati legati al ministero del Lavoro: tra di loro la segretaria generale Concetta Ferrari, il segretario nazionale della Cisal Francesco Cavallaro e il patron della Salernitana e dell'Università telematica Pegaso Danilo Iervolino. L'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio si terrà il 24 novembre al tribunale di Napoli, stando alle carte che Fanpage.it ha potuto visionare.

La richiesta di processo arriva al termine delle indagini su un presunto caso di corruzione. L'ipotesi degli inquirenti è questa: Ferrari con il suo ruolo nel ministero del Lavoro, avrebbe agevolato la procedura per la scissione del patronato Encal-Inpal (con la separazione del patronato Inpal). Nel 2018 era stata presentata una richiesta di scissione "identica", si legge, che però aveva avuto parere negativo dal ministero.

I fatti risalgono al 2019. Ferrari in cambio si sarebbe fatta promettere l‘assunzione del figlio come professore all'Università telematica Pegaso, di Danilo Iervolino (con un compenso da 30mila euro all'anno lordi), ma anche un soggiorno a Tropea con il noleggio di una barca e una borsa griffata di Louis Vuitton, una cravatta di marca "ed altra roba" per il marito. Questi ultimi sarebbero stati pagati da Francesco Cavallaro.