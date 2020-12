Recovery fund, Next Generation Eu, l'accordo e le prospettive di una crisi economica che potrebbe durare ancora anni. Giuseppe Conte interviene alla videoconferenza per l'evento "Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l'Italia" e tratta i temi caldi di questi giorni, tra cui la tensione altissima nella maggioranza, con Italia Viva che minaccia la tenuta del Governo proprio per la gestione dei fondi che arriveranno dall'Europa. "Le discussioni nella maggioranza sono comunque tutte orientate verso la disponibilità – ha spiegato Conte – la volontà di potere rendere il piano nazionale quanto più efficace possibile, non solo nell'interesse dell'Italia ma anche dell'intera Europa".

"Tutti ci dicono che la pandemia avrà pesanti conseguenze anche l'anno prossimo, se non anche nel 2022", ha spiegato Giuseppe Conte durante la diretta. Tuttavia "siamo in dirittura d'arrivo" nell'utilizzo del Next Generation Eu "in modo da poter consentire al sistema nel suo complesso di poter tornare a competere sui mercati quanto prima". Il contesto è "da un lato di grande complessità – ha continuato il presidente del Consiglio – perché gli effetti economici e sociali della pandemia sono complicati, dall'altro però c'è una consapevolezza maggiore da parte delle istituzioni europee di utilizzare strumenti nuovi ed un nuovo paradigma".

Sul tema vaccini anticovid, il presidente Conte ha confermato: "Ci stiamo orientando per un vaccino day europeo entro la fine di questo mese, nel quale sarà inaugurato il piano vaccinale". La notizia era stata già lanciata dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che ha identificato il 27 dicembre come data d'inizio del piano di vaccinazione in tutta l'Unione. Secondo il capo del Governo "è molto positivo che gli stati membri non procedano ognuno per proprio conto ma tutti insieme".