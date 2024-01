Conte e Schlein insieme alla presentazione del libro di Speranza: “Troviamo la convergenza sui temi” Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno affiancato l’ex ministro Roberto Speranza nella presentazione del suo libro “Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute”. E hanno parlato di come (ri)costruire una convergenza nel centrosinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giuseppe Conte ed Elly Schlein di nuovo fianco a fianco: è successo alla presentazione del libro dell'ex ministro Roberto Speranza presso la sala della Regina di Montecitorio, dove i leader di Movimento Cinque Stelle e Partito democratico hanno discusso di come (ri)costruire un sodalizio che proponga un'alternativa al progetto della destra ai prossimi appuntamenti elettorali. Il prossimo è quello delle regionali: "Ci stiamo lavorando, l'obiettivo è cercare di ritrovarsi in progetti condivisi. Dobbiamo essere convincenti per i cittadini, credibili, solo così si vince. Dobbiamo costruire progetti solidi, coerenti. Non c'è in nessun contesto un atteggiamento pregiudizievole", ha spiegato Conte.

Che poi ha ribadito: "La nostra responsabilità deve essere di costruire un progetto di governo non per necessità ma per reale condivisione".

Schlein, da parte sua, ha detto: "Ci sono delle ferite da ricucire. Non faccio che incontrare persone che mi dicono "lavorate per costruire le alternative". Abbiamo visto quanto il centrodestra è diviso, ma in ultima istanza confidano che anche dove si spaccano riescono a ricompattarsi. Dobbiamo costruire pazientemente con metodo e sui temi delle convergenze". E ancora: "Differenze ci sono perché non siamo nello stesso partito, e non sarebbe nemmeno auspicabile. Le differenze ci sono, però sono molti i punti di convergenza che disegnano non un'esperienza improvvisata, ma una visione per il futuro del Paese"

La leader dem ha poi nuovamente sottolineato come anche la destra sia divisa su tante questioni, "ma loro una coalizione ce l'hanno". E ha aperto anche agli altri partiti: la convergenza, ha detto, non va cercata "solo tra noi, ma anche con altre forze: Avs, Azione, Più Europa". Questo, ha spiegato, è stato quello che è successo sul salario minimo e sulla sanità pubblica: "Dobbiamo fare così anche su altri temi".

È d'accordo Conte. Che mette in chiaro: "Su politica estera e su transizione ecologica è meglio decidere subito, abbiamo tutto il tempo di declinare bene i nostri obiettivi. A me si rizzano i capelli a vedere un Pd bellicista, nell'aver visto un Pd che ha rinnegato l'esperienza della transizione ecologica con la norma sull'inceneritore. Non è che ci mettiamo d'accordo e si vince. Ma a me nteressa la traiettoria e parlare con linguaggio di verità".