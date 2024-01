Concorsi ministeri 2024 per 730 posti a tempo indeterminato, quando chiudono le domande: le scadenze Sono ancora aperte le domande per circa 730 posti a tempo indeterminato, in varie posizioni, presso due ministeri: quello della Difesa e quello dell’Agricoltura. Ecco quali sono i bandi e fino a quando c’è tempo per presentare la propria candidatura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Due ministeri mettono al bando poco meno di 730 posti a tempo indeterminato, in posizioni diverse per ambito e compiti. Si tratta del ministero della Difesa e del ministero dell'Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste. Anche le scadenze sono diverse: per due dei tre concorsi ancora attivi sarà possibile inviare le candidature solo fino alla mezzanotte di oggi, 27 gennaio 2024, mentre per l'altro e c'è tempo fino alle mezzanotte del 29 gennaio.

I due concorsi più urgenti sono quelli del ministero dell'Agricoltura. Il primo avviene su base territoriale, e le valutazioni vengono effettuate per titoli ed esami. Il concorso porterà ad assumere 88 persone a tempo pieno e indeterminato: si tratta di posizioni non dirigenziali nell'Area assistenti. La maggior parte degli assunti (65 in tutto) lavorerà presso l'amministrazione centrale a Roma, nella sezione Agricoltura, come assistente amministrativo, tecnico o agrario forestale. Gli altri 23 assunti invece saranno assegnati all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari, e saranno divisi tra le varie sedi nazionali.

Per questo concorso, la scadenza è alle ore 23.59 di oggi, sabato 27 gennaio 2024. Per fare domanda è necessario passare dalla pagina dedicata sul portale InPA e aderire seguendo le procedure previste.

Il secondo concorso del ministero dell'Agricoltura metterà a disposizione 374 posti a tempo pieno e indeterminato. Si tratterà di dipendenti da inquadrare nell'Area funzionari. Di questi, 112 saranno assegnati alla sezione Agricoltura a Roma, come funzionari agrari forestali, contabili o di altro tipo (amministrativo, informativo, linguistico, veterinario…). Gli altri 262 selezionati invece saranno assegnati all'Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari. Tra di loro 128 saranno ispettori agrari, 25 ispettori amministrativi contabili, 84 ispettori amministrativi giuridici e 23 ispettori chimici. Questi saranno divisi tra le varie sedi nazionali.

Anche per questo concorso, la scadenza è fissata alle ore 23.59 di oggi, sabato 27 gennaio 2024. Anche in questo caso, per fare domanda è necessario recarsi sulla pagina dedicata sul portale InPA e seguire le procedure indicate.

C'è poi il terzo concorso, quello del ministero della Difesa. Si tratta di un concorso per titoli ed esami, che assumerà a tempo pieno e indeterminato 267 persone con cariche non dirigenziali, nell'Area funzionari. Di questi, 262 saranno funzionari in ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale: 152 saranno selezionati per la competenza in ambito giuridico-amministrativo, 35 in ambito della valutazione delle politiche pubbliche e 75 per le competenze in procurement. Gli altri cinque, invece, lavoreranno come funzionari nell'ambito della sanità, in particolare della psicologia.

Per questo concorso, la scadenza è fissata alle ore 23.59 di lunedì 29 gennaio 2024. Per questo, come per tutti gli altri concorsi pubblici, la procedura da seguire è andare sulla pagina dedicata del portale InPA e inviare la propria candidatura per la posizione desiderata.