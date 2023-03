Con il Covid cala la speranza di vita in Europa: l’Italia rimane tra Paesi dove si vive più a lungo Con la pandemia di Covid sono scese le aspettative di vita in Europa. È quanto emerge da alcuni dati pubblicati da Eurostat. L’Italia rimane uno dei Paesi in cui si vive più a lungo.

A cura di Annalisa Girardi

Nel 2021 in Europa sono crollate le aspettative di vita a causa della pandemia di Covid. La speranza di vita alla nascita è scesa a 80,1 anni, rispetto agli 81,3 nel 2019 e agli 80,4 del 2020: probabilmente è dovuto all'improvviso aumento della mortalità dovuto al contagio da coronavirus. Lo riporta Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

Fonte: Eurostat

Secondo lo studio, la speranza di vita resta più elevata per le donne che per gli uomini: 82,9 anni contro 77,2. Entrambi questi numeri sono però in calo di 0,3 anni rispetto al 2022. I valori più elevati si registrano in Spagna (83,3 anni), Svezia (83,1 anni), Lussemburgo e Italia (82,7 anni), mentre i più bassi in Bulgaria (71,4 anni), Romania (72,8 anni) e Lettonia (73,1 anni). A livello regionale, Madrid è il territorio abitato dai più longevi, con una speranza di vita alla nascita di 85,4 anni. In Italia primeggia invece la provincia autonoma di Trento, con 84,2 anni. Al contrario, la regione europea dove l'aspettativa di vita alla nascita è più bassa è quella a nord ovest della Bulgaria, con 69,7 anni.

Fonte: Eurostat

"Le aspettative di vita alla nascita sono aumentate rapidamente nell'ultimo secolo a causa di una serie di fattori – si legge nell'analisi di Eurostat – Tra questi la riduzione della mortalità infantile, il miglioramento delle condizioni di vita e degli stili di vita, una migliore educazione e avanzamenti nel campo scientifico e della medicina". Eurostat sottolinea come dagli anni Sessanta la speranza di vita alla nascita sia aumentata, di media, di oltre due anni per decennio. Nel 2020, però, con lo scoppio della pandemia di Covid questo indicatore ha iniziato a scendere in almeno 23 dei 27 Stati membri dell'Unione europea (praticamente tutti ad eccezione di Danimarca, Estonia, Finlandia e Cipro).

Gli effetti del coronavirus sulla mortalità si sono fatti sentire anche l'anno successivo, nel 2021, dove appunto le aspettative di vita sono ulteriormente scese.