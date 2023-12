Come funzionerà la cedolare secca sugli affitti brevi con l’ultimo emendamento alla Manovra Un emendamento presentato dai relatori alla Manovra interviene sull’aumento della tassazione per gli affitti brevi e dispone che per solamente una delle case in locazione la cedolare secca possa scendere al 21%.

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cedolare secca al 21% su una delle case in locazione con affitto breve, per le altre si applica il 26%. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dai relatori della legge di Bilancio, che risponde a una richiesta di Forza Italia e chiarisce la questione dell'aumento di tassazione sugli affitti brevi. "Ai redditi derivati dai contratti di locazione breve – si legge nel testo – l'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

La modifica è arrivata dopo che l'aumento della tassazione sugli affitti brevi aveva creato non pochi malumori tra le forze politiche, anche quelle di maggioranza. Sulla misura fortemente voluta dagli albergatori – ma anche dalle amministrazioni delle mete turistiche, che chiedevano di regolamentare la giungla delle case vacanze – Forza Italia aveva chiesto un intervento per concedere uno sconto almeno a coloro che affittano un solo immobile in sede di dichiarazione dei redditi. Su una casa si potrà quindi optare per la cedolare secca al 21%, mentre sulle altre case vacanze la tassazione sarà al 26%: in altre parole, lo sconto ci sarà su un solo immobile.

"Il chiarimento sugli affitti brevi era annunciato e previsto. Da parte nostra, ribadiamo la più ferma contrarietà sia all'aumento della cedolare secca per queste locazioni sia l'introduzione, con il ‘decreto Anticipi', di adempimenti palesemente finalizzati a (tentare di) scoraggiare una modalità di utilizzo degli immobili che andrebbe al contrario valorizzata", ha commentato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo sull'emendamento.

Leggi anche Il governo Meloni taglia le pensioni di anzianità per i dipendenti pubblici, cosa cambia nel 2024

Non è l'unica modifica presentata dai relatori in tema casa. Tra i 17 emendamenti presentati ce n'è anche uno che comprende agevolazioni per l'accesso al credito nell'acquisto della prima casa, una misura dedicata alle famiglie numerose.