Come funzionerà il Green pass rafforzato e cosa non potrà fare chi non è vaccinato Il Governo è al lavoro per fermare la quarta ondata della pandemia di Covid-19 e salvare il Natale: tra le novità in arrivo il Super Green pass, o Green pass rafforzato, che dovrebbe valere solo per i vaccinati e i guariti. Ecco come dovrebbe funzionare.

Accelerare con le vaccinazioni per evitare che anche l'Italia sia travolta dalla quarta ondata della pandemia di Covid-19 come gran parte dell'Europa e salvare il Natale. Il Governo è al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri, in programma giovedì prossimo, durante il quale dovrà decidere le prossime mosse per fermare la diffusione del contagio. Complice la pressione di Regioni e scienziati, tra le novità sul tavolo c'è quella del Super Green pass o Green pass rafforzato, valido solo per i vaccinati e i guariti, sul modello della regola 2G già adottata in Germania e in Austria.

In altre parole, rimarrebbero tagliati fuori sia i tamponi molecolari che gli antigenici per ottenere la certificazione, a cui di conseguenza sarebbero vietate una serie di attività, come l'accesso a ristoranti, musei, cinema, eventi culturali e stadi. La validità del certificato ottenuto con i tamponi verrebbe limitata solo all'accesso al lavoro o ai servizi essenziali. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Cosa si potrà fare con il solo tampone

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera, il Super Green pass dovrebbe fare il suo esordio a dicembre e sarà rilasciato solo a chi è vaccinato. La novità più importante riguarderebbe il fatto che con il nuovo certificato il tampone antigenico o molecolare potrà essere utilizzato solo per lavorare e viaggiare. Tuttavia, il Governo starebbe valutando la riduzione della validità di questi ultimi. Il test antigenico potrebbe vale per 24 ore (ora vale 48 ore) e il test molecolare 48 ore (ora vale 72 ore).

Per quanto riguarda gli spostamenti, per i treni alta velocità e per gli aerei dovrebbe restare tutto com'è, quindi basterà avere il tampone negativo, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, metro e bus, il governo sta valutando se rendere obbligatorio il Green pass ma resta ancora una volta il nodo dei controlli.

L'elenco delle attività per i vaccinati col Super Green pass

Il Super Green pass servirà per accedere a bar e ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre e sale giochi. Tutte queste attività potrebbero essere aperte, dunque, solo a chi è vaccinato per evitare ulteriori chiusure. Le nuove disposizioni dovrebbero valere per tutte le fasce di colore, quindi anche in zona bianca. Ma su questo punto in particolare la partita è ancora aperta. Alcuni esponenti del Governo, infatti, spingono affinché le restrizioni potrebbero aver effetto solo nelle zone gialle, arancioni e rosse.

Quanto dura la validità del Green pass rafforzato

Per incentivare la somministrazione delle terze dosi di vaccino, al momento disponibili anche per gli over 40 a sei mesi dalla seconda dose, nelle intenzioni del Governo ci sarebbe anche la possibilità di modificare la validità del Green pass: chi non si sottopone alla terza dose di vaccino o al richiamo perderà il Green pass dopo 9 mesi dall’ultima inoculazione e non dopo un anno, come previsto attualmente.

Verso obbligo terza dose per alcune categorie

Il Governo starebbe valutando anche l'introduzione dell'obbligo di terza dose di vaccino Covid per una serie di categorie. In primis, per il personale sanitario, ma potrebbero essere comprese nelle nuove disposizioni anche le forze dell'ordine e il personale scolastico.