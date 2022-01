Come cambiano le regole anti Covid a gennaio: tutte le novità in arrivo Se sono già cambiate le regole sulla quarantena, dal 10 gennaio entrano in vigore quelle sul Super Green Pass che introdurranno di fatto una sorta di lockdown per i non vaccinati. Vediamo il calendario delle nuove regole e cosa cambia a gennaio.

A cura di Annalisa Girardi

Tra pochi giorni entreranno in vigore le nuove regole anti Covid introdotte dal governo per fermare la variante Omicron e abbattere la curva dei contagi, che continua a crescere. Se sono già cambiate le regole sulla quarantena, dal 10 gennaio entrano in vigore quelle sul Super Green Pass che introdurranno di fatto una sorta di lockdown per i non vaccinati. Ma nel frattempo, ci sono altri cambiamenti in arrivo, vediamo quali.

Come abbiamo detto, sono già cambiate le regole per la quarantena. A gennaio, quindi, chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi e chi ha ricevuto il booster non sarà sottoposto a quarantena nel caso di contatto con positivo, ma ad autosorveglianza con l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sempre per 10 giorni. Per i vaccinati da oltre quattro mesi, invece, la quarantena è di 5 giorni. Nessun cambiamento in vista per i non vaccinati, per cui continua ad essere di 10 giorni.

Già da domani, lunedì 3 gennaio, ci saranno alcune novità, considerando che mezza Italia sarà in zona gialla. Alle Regioni già presenti in questa fascia di rischio si aggiungeranno infatti anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. In realtà però, con l'ultimo decreto, le differenze tra queste due zone erano già state annullate e la mascherina anche all'aperto a gennaio è obbligatoria su tutto il territorio.

Da giovedì prossimo, 6 gennaio, gli stadi riapriranno a metà capienza. Secondo l'ultimo decreto, infatti, si potranno riempire solo fino al 50%, non oltre. Questa è la regola per tutte le arene e i palazzetti all'aperto, mentre al chiuso la capienza massima dovrà essere ulteriormente ridotta al 35%.

Dal 10 gennaio riaprono le scuole. Si torna in classe e nel mentre i tecnici del ministero valutano come rivedere le regole sulla quarantena anche a scuola, per evitare un ritorno di massa alla didattica a distanza. Intanto le mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie per gli insegnanti della classi dove siano presenti casi di esenzione dal Dpi. Dal 10 gennaio, oltre, cambiano anche le regole per il Super Green Pass, esteso ulteriormente ad altri settori. In pratica il Green Pass base continuerà ad essere valido solo per andare a lavoro e nei negozi e supermercati. Per tutto il resto servirà la Certificazione Covid rafforzata.

Sempre dal 10 gennaio, inoltre, la terza dose potrà essere ricevuta dopo quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Per quanto riguarda la durata del Super Green Pass, invece, dal 1° febbraio sarà ridotta e durerà sei mesi.