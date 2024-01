Cibo, bollette, assicurazione, acqua, vacanze: tutti i rincari del 2024 Diverse indagini dei consumatori rivelano quali saranno i principali rincari del 2024: si va dalle bollette al cibo, con il costo dell’energia che influenzerà tutto il resto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

Anche il 2024 sarà caratterizzato dai rincari. Diverse indagini realizzate da associazioni di consumatori – dal Codacons a Federconsumatori – rivelano che l'anno appena cominciato rischia di essere ancora una volta penalizzante per i cittadini, che vedranno aumentare il costo dei beni di largo consumo, senza che a questo corrisponda un aumento di stipendio. Il problema principale sarà la fine del mercato tutelato, che lascerà milioni di italiani senza la protezione avuta finora. E poco conta l'ultimo rinvio del governo Meloni: a partire dalla prossima estate bisognerà migrare necessariamente nel mercato libero o rientrare temporaneamente in quello a tutele graduali, che in alcuni casi rischia di essere persino più sconveniente. Questo per quanto riguarda la luce, mentre sul gas l'addio si è già consumato.

A partire dalle bollette, però, potrebbero scattare anche altri rincari. Alcuni collegati all'aumento dell'energia, altri no. Parliamo di cibo, cene al ristorante, viaggi, prodotti per la casa, costo dei trasporti, dell'acqua e molto altro. Secondo il Codacons, il conto totale dei rincari nel 2024 ammonterà a 974 euro a famiglia, mentre Federconsumatori alza la stima a 1011 euro. Parliamo, ovviamente, della spesa in più che i cittadini dovranno sostenere per acquistare – in media – gli stessi e identici prodotti e servizi.

Solo per cibi e bevande, secondo il Codacons, la spesa aumenterà di 231 euro nel 2024, mentre per i trasporti – auto, treni, aerei – una famiglia spenderà 160 euro annui in più. Attenzione all'Rc auto: si stima che, mediamente, un nucleo familiare con due automobili spenderà 62 euro in più. Le bollette, dicevamo, costeranno 220 euro annui in più a famiglia, mentre la Tari aumenterà di 26 euro in media. Occhio anche ai 12 euro in più sulla scuola – mense e libri – e ai 32 euro in più sulla spesa sanitaria. Buone notizie, infine, dai mutui: non sembrano destinati ad aumentare ulteriormente. Anche perché, visto l'anno che si sta chiudendo, sarebbe stato un tuffo nel baratro.