video suggerito

Chiamò Vannacci “c…one”, ora Bersani potrebbe andare a processo Pierluigi Bersani lo scorso anno aveva chiesto: “Se è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?”. Roberto Vannacci lo aveva denunciato per diffamazione. Ora la Procura di Ravenna ha chiesto il decreto penale: significa che Bersani può accettare di pagare una multa, oppure chiedere che si vada a processo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Decreto penale di condanna per Pierluigi Bersani. In sostanza, significa che l'ex segretario del Pd potrebbe essere costretto a pagare una multa – di quanto ancora non è noto – dopo aver indirettamente dato del "coglione" a Roberto Vannacci, all'epoca generale dell'Esercito e oggi europarlamentare della Lega. La Procura di Ravenna, infatti, dopo aver indagato a seguito della denuncia per diffamazione presentata da Vannacci, ha chiesto il decreto penale.

In particolare, la frase incriminata risale alla festa dell'Unità di Ravenna del 1° settembre 2023, quando Bersani aveva affermato dal palco, parlando del libro di Vannacci ‘Il mondo al contrario': "Quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l'Esercito, sciogliamo le istituzioni, facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?".

L'insulto indiretto aveva portato da subito al sospetto che Vannacci avrebbe presentato una denuncia. A Fanpage.it, Bersani aveva commentato pochi giorni dopo l'ipotesi di querele che fino a quel momento non erano ancora giunte: "Magari fossero arrivate. Sarebbe stato bello che in un’aula di Tribunale si discutesse del fatto se è più grave dare dell’anormale a un omosessuale o del coglione a un generale. Sarebbe stata una discussione interessante per il Paese".

Leggi anche Pensioni, il piano del governo Meloni per lanciare Quota 41 con assegno ridotto nel 2025

Una discussione che ora, però, potrebbe avvenire davvero. Il decreto penale di condanna chiesto dalla Procura di Ravenna è una procedura abbreviata che permette di chiudere la diatriba senza andare processo. Si saltano l'udienza preliminare e il dibattimento, l'indagato accetta di pagare una multa, e la questione si conclude senza altre conseguenze. Il giudice, se ci sono i requisiti, può anche decidere di sospendere la pena.

Tuttavia, legalmente, questa non è l'unica opzione. Infatti, Bersani ha quindici giorni di tempo per ‘opporsi‘ al decreto penale, annullandolo. Se l'opposizione venisse presentata, e poi accolta dal giudice, questo non significherebbe l'assoluzione. L'ex segretario del Pd potrebbe chiedere alcuni procedimenti più brevi (come l'applicazione della pena, che prevede che l'imputato e il pm si mettano d'accordo sulla pena, oppure il rito abbreviato, che porta a una riduzione della sentenza), ma anche il cosiddetto giudizio immediato. In questo caso, si salterebbe l'udienza preliminare e si andrebbe direttamente a processo.

Dunque, è ancora possibile che la discussione in tribunale sull'opportunità di "dare dell’anormale a un omosessuale o del coglione a un generale" si svolga. A quanto risulta, Bersani ha affermato: "Si vada pure a processo. Così capiremo finalmente se qualcuno, magari con le stellette, può definire anormale un altro essere umano senza per questo insultarlo". Dunque, sarebbe confermata l'intenzione di opporsi e chiedere che il procedimento continui. Si attenderà quindi la decisione del giudice.