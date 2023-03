Chi sono Chiara Braga e Francesco Boccia, nuovi capigruppo del Pd di Schlein alla Camera e al Senato Elly Schlein ha scelto i nuovi capigruppo del Partito Democratico alla Camera e al Senato, eletti entrambi oggi per acclamazione in assemblea: a Montecitorio sarà Chiara Braga a guidare i dem, a Palazzo Madama Francesco Boccia.

A cura di Tommaso Coluzzi

I nuovi capigruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati e al Senato sono Chiara Braga e Francesco Boccia. Li ha scelti Elly Schlein – nel nome della discontinuità rispetto alla precedente segreteria e dopo le dimissioni delle uscenti Debora Serracchiani e Simona Malpezzi – e le due assemblee li hanno eletti per acclamazione. I nuovi capigruppo sono stati entrambi sostenitori della corsa di Schlein alla guida del Pd, con Boccia che ha anche coordinato la sua campagna elettorale. Ora per la leader dem si apre la partita della segreteria, che Schlein deve ancora decidere come comporre e che sta suscitando qualche malumore nel gruppo che ha sostenuto Bonaccini.

Chi è Chiara Braga, la nuova capogruppo dem alla Camera

Alla Camera Schlein ha scelto Chiara Braga. Deputata dal 2008, è stata responsabile della Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture durante l'ultima segreteria di Enrico Letta. Per l'attuale leader dem è stata responsabile nazionale delle iniziative politiche della mozione a sostegno della sua candidatura. Legata ai temi ambientali, ha sostenuto Schlein in quanto "unica alternativa" per la lotta al cambiamento climatico. Prenderà il posto di Debora Serracchiani a Montecitorio.

Chi è Francesco Boccia, il nuovo capogruppo del Pd al Senato

Al Senato, invece, Schlein ha scelto Francesco Boccia. Deputato dal 2008 al 2022, alle ultime elezioni è stato confermato parlamentare per il Partito Democratico ma a Palazzo Madama. Boccia ha anche coordinato la campagna elettorale di Schlein nella corsa contro Stefano Bonaccini. È stato ministro del governo secondo governo Conte, titolare del dicastero agli Affari Regionali. Nel 2019 è stato a sua volta candidato alle primarie del Pd, ma non ha superato il primo step del voto nei circoli dem. In seguito ha scelto di sostenere Nicola Zingaretti, risultato poi vincitore.