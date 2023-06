Chi partecipa ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, tra politici e personaggi dello spettacolo Tra cariche istituzionali, leader politici, capi di Stato e di governo dall’estero, sono attesi molti voti noti ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si terranno oggi nel Duomo di Milano.

Si celebreranno questo pomeriggio i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, nel Duomo di Milano. Dentro la cattedrale del capoluogo lombardo ci saranno circa 2mila persone, altre 10mila sono attese nella piazza. Parteciperanno le più alte cariche istituzionali come previsto dal cerimoniale delle esequie di Stato, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci saranno anche molti leader internazionali, capi di Stato e di governo da tutto il mondo: ecco chi è atteso.

Meloni, Mattarella, Draghi e i politici italiani

Alle esequie di Berlusconi ci saranno le principali cariche istituzionali, a partire dagli alleati di centrodestra del fondatore di Forza Italia. Oltre Mattarella e Meloni, presenti anche Matteo Salvini, Antonio Tajani, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. Ci sarà anche Umberto Bossi, mentre non è atteso Gianfranco Fini. Tra i governatori di Regione ci saranno Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Alberto Cirio, Luca Zaia, Vincenzo De Luca.

Anche dal centrosinistra arriveranno diversi esponenti politici. Giuseppe Conte ha annunciato che non ci sarà, ma saranno presenti Elly Schlein e i capogruppi dem Chiara Braga e Francesco Boccia. Presenti anche Carlo Calenda e Matteo Renzi. Assenti i leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, così come gli ex storici rivali Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani. Avrebbe dovuto esserci Romano Prodi, ma non sarà così vista l'improvvisa scomparsa della moglie. Sarà presente anche Mario Draghi.

Assenti Von Der Leyen, Putin non ci sarà

Dall'estero arriveranno il presidente del Partito Popolare europeo, Manfred Weber, il premier ungherese Viktor Orban, il presidente dell'Iraq Abdul Latif Sharid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamed. In rappresentanza della Commissione Ue ci sarà il commissario Paolo Gentiloni, in quanto la presidente von der Leyen è impegnata in America Latina. Parteciperanno anche diversi ministri e ambasciatori esteri. Non ci sarà chiaramente Vladimir Putin, nonostante sia stato amico personale di Berlusconi.

I vip dello spettacolo e gli sportivi

Anche dal mondo dello sport e dello spettacolo sono attesi diversi personaggi ai funerali. Ci saranno alcuni vecchi volti noti del Milan, come Franco Baresi e Paolo Maldini, e i vertici del Monza. Presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Infine, parteciperanno anche molti personaggi dello spettacolo e volti noti di Mediaset. Ci saranno Urbano Cairo, Aurelio de Laurentiis e Gianluca Ferrero.