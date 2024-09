video suggerito

Caso Sangiuliano, Boccia a Meloni: "Vedo donna pronta allo scontro, metta da parte i guantoni" Il post su Instagram di Maria Rosaria Boccia, col video dell'intervento di questa mattina della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cernobbio, e tag alla premier: "Ciò che vedo è una donna pronta allo scontro ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità".

A cura di Susanna Picone

Uno screen del video di Meloni pubblicato da Boccia

“La mia idea delle donne è diametralmente opposta”, diceva questa mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sulla vicenda che vede coinvolti Maria Rosaria Boccia e l'ormai ex ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano.

E ora a “rispondere”, tramite un post su Instagram, è proprio la donna coinvolta nel caso dell’ormai ex ministro. “Ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui”, scrive Maria Rosaria Boccia rivolgendosi proprio a Giorgia Meloni, allegando anche uno screen di un giornale col virgolettato della presidente del Consiglio.

“Per comprendere appieno gli spazi conquistati, è necessaria l’umiltà di ascoltare la storia con una mente aperta. Solo così possiamo definire quegli spazi fino a raggiungere la dimensione della verità, che apre la possibilità di scegliere consapevolmente e comprendere che ci sono strade diametralmente opposte tra cui scegliere. Tuttavia, ciò che vedo è una donna pronta allo scontro, che affronta la situazione con la forza di un pugile, che soffia il naso dopo il jab, ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità”.

E ancora, conclude Boccia taggando sui social la presidente Meloni: “Metta da parte i guantoni: sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c’è bisogno”.

Dopo giorni di polemiche, nel pomeriggio di venerdì Gennaro Sangiuliano ha rassegnato le dimissioni da ministro della Cultura. Solo qualche giorno prima la presidente Meloni aveva preso posizione sul caso dicendo di aver avuto “garanzie” da Sangiuliano, per poi essere apparentemente smentita dalla donna stessa che ha accusato l'ex ministro di essere "sotto ricatto".

"Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare Gennaro Sangiuliano per il lavoro che ha fatto in questi due anni. Come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore e notizia ma è stato importante il lavoro che ha fatto", le parole di questa mattina di Meloni, che rispetto a Maria Rosaria Boccia aveva detto di non mettersi "a battibeccare con questa persona" spiegando appunto che la sua idea "su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona".