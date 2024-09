video suggerito

Caso Boccia-Sangiuliano, spunta l’email riservata inviata all’influencer Novità nell’affaire Boccia-Sangiuliano. Mentre dal ministero continuano ad arrivare smentite sul coinvolgimento dell’influencer nello staff di Sangiuliano, nelle ultime ore sono spuntate delle foto e una mail che inchioderebbero il ministro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mistero attorno all'influencer Maria Rosaria Boccia e al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si infittisce. Mentre dal ministero continuano ad arrivare smentite sul coinvolgimento di Boccia nello staff di Sangiuliano, nelle ultime ore sono spuntate delle foto e una mail che sembrerebbero inchiodare il ministro.

Il caso era montato qualche giorno fa, quando l'influencer e organizzatrice di eventi aveva ringraziato pubblicamente Sangiuliano per averla nominata sua consigliera. Gli uffici del ministro si erano affrettati a negare la nomina, mentre alcuni esponenti politici – con cui Boccia posa in diverse foto – hanno dichiarato di non conoscerla.

Ad inguaiare il ministro però, ci sono le testimonianze di chi ha visto l'influencer partecipare a vari eventi e riunioni ufficiali, confermati dagli scatti che ritraggono i due vicini. Come quello che mostra Boccia in compagnia di Sangiuliano alla Pinacoteca di Brera il 3 agosto. O ancora, l'ospitata al Festival ‘Il libro Possibile' a Polignano a Mare, sempre a fianco del ministro.

L'influencer appare anche nelle immagini della visita di Sangiuliano al Forte Santa Tecla di Sanremo e nelle sale di via del Collegio Romano, il che sbugiarderebbe la versione ufficiale sull'estraneità della donna.

Ma sono soprattutto una mail e una foto, scattata il 15 agosto, a compromettere il titolare della Cultura. Dagospia infatti, ha pubblicato lo screenshot di una mail che sarebbe stata inviata dal sovrintendente del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel al consigliere diplomatico Clemente Contestabile e al capo della segreteria del ministro con oggetto "Percorso G7 Anfiteatro".

Tra i vari indirizzi spunta anche quello di Maria Rosaria Boccia che viene addirittura citata nel testo della missiva contenente informazioni riservate. Negli ultimi mesi il ministero è impegnato nell'organizzazione del G7 Cultura, che com'è noto, è sottoposto a rigide regole di sicurezza.

Diffondere atti riservati a chi non è titolato ad accedervi – come risulterebbe la non-consigliera, stando alla versione ufficiale del ministero – rischia di rappresentare una grave violazione da parte dell'entourage di Sangiuliano. Se la questione della mail venisse ulteriormente confermata, questo significherebbe che Boccia è venuta in possesso di informazioni, come le mappe dei possibili percorsi dell'evento, che non avrebbe dovuto ricevere per ovvie ragioni di sicurezza.

Il ‘giallo politico', tuttavia, non finisce qui. Nelle ultime ore, infatti, è circolata un'immagine che mostra l'influencer partecipare al meeting di Ferragosto organizzato dal ministero. La foto in questione, in cui appaiono diversi dirigenti e collaboratori, accredita così le voci – anche queste smentite dal dicastero – che nei giorni scorsi raccontavano di aver visto la donna presente al vertice.

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, da Palazzo Chigi sarebbero sorti i primi malumori per l'affaire che vede coinvolto l'ex direttore del Tg2. Ora per Sangiuliano e il suo staff la questione si complica.