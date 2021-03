Bufera su Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte quando era a Palazzo Chigi. Casalino interviene durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1, e attacca alcuni esponenti del Pd con parole molto forti: “Ci sono alcuni cancri da estirpare”, afferma. Sul Pd e sull’alleanza del M5s Casalino afferma: “Ci sono alcune persone del Pd straordinarie come Zingaretti e Franceschini. Noi di M5s abbiamo anche attaccato tanto il Pd che forse merita di essere attaccato. Ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Pd, bisognerebbe estirpare questi cancri”. L’ex portavoce di Conte, però, ha poi smussato i toni: “Ho usato un’espressione sbagliata, ci sono elementi negativi da estirpare”.

Casalino si è nuovamente scusato dopo che molti esponenti del Pd hanno commentato la sua uscita infelice: “Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il Pd è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto più nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l'espressione usata”.

Immediata la reazione da parte del Pd. Il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, attacca: “Casalino offende il Pd, ci insulta e dimostra disprezzo per il nostro dibattito interno. Vorrei capire se esprime sue opinioni personali o se parla a nome del M5s o a nome del professor Conte? Cancro da lui evocato, misura sua cultura politica”. Replica anche l’ex ministro per il Sud, Peppe Provenzano: “Nel Pd non ci sono ‘cancri da estirpare’. Casalino si scusi e chiunque commenti le nostre vicende porti rispetto verso una comunità che ha problemi, difetti, ma anche la forza di mettersi in discussione democraticamente, cambiare e uscire da una crisi più forte di prima”.

“Finché con il voto al governo Conte il suo lauto stipendio veniva garantito non c'era nessun ‘cancro da estirpare' nel Pd. Quando parla del mio partito Casalino si sciacqui la bocca”, scrive su Twitter l’ex sottosegretario Alessia Morani. Marianna Madia, membro della segreteria uscente del Pd, commenta: “Casalino continua a essere inopportuno. Noto che non ha perso lo stile spregiudicato e inopportuno con cui ha gestito la comunicazione a Chigi. Oggi parla di ‘cancri’ nel Pd, espressione orribile, intollerabile da un presunto alleato. Invito anzitutto il Prof Conte a fare un richiamo al suo portavoce”. Il deputato dem Matteo Orfini attacca: “Secondo il portavoce del presunto punto di riferimento di tutti i progressisti, nel Pd ci sono ‘cancri da estirpare’. Direi che possiamo considerare questa garbata esternazione la chiusura di una stagione piuttosto infelice. E magari cominciare a ricostruire senza subalternità”.