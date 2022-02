Caos M5s, Grillo ironizza: “Mi usano un po’ come condom per la protezione del Movimento” Il fondatore e Garante del M5s scherza con i giornalisti: “Mi usano un po’ come condom per la protezione del Movimento, capisci? E quindi devo dire che inizia bene, finirà ancora meglio, ciao a tutti”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo la riunione di chiarimento che si è tenuta ieri sera tra i big del Movimento Cinque Stelle e i legali, per sciogliere il nodo della sospensione della nomina di Giuseppe Conte a capo del Movimento, e trovare una soluzione per uscire dal pantano, il fondatore e Garante Beppe Grillo ironizza sul suo ruolo e sulla situazione: "Va tutto bene, mi usano un po' come condom per la protezione del Movimento, capisci? E quindi devo dire che inizia bene, finirà ancora meglio, ciao a tutti", ha detto a cronisti e videomaker, lasciando l'hotel romano in cui ha alloggiato.

Ieri è stato un giorno di incontri, prima con Luigi Di Maio, poi in serata con Giuseppe Conte, per discutere dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l'adozione dello Statuto e l'elezione dello stesso Conte, e per affrontare lo scontro politico tra il leader del Movimento, momentaneamente in stand by, e il ministro degli Esteri, che ha raggiunto il suo culmine nella settimana di trattative per il Quirinale. "Io non ho mai messo in dubbio la leadership di Conte. Assolutamente non l'ho mai fatto. Non scherziamo",ha ribadito il guru del M5s dopo aver visto Conte.

"Presenteremo al tribunale un nuovo documento", ha assicurato l'ex premier dopo il colloquio con Grillo, "Abbiamo avuto una riunione nella quale abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici e siamo fiduciosi che, offrendo al tribunale un nuovo documento, potrà essere riconosciuto".

Ieri sera c'è stato anche uno scambio di battute tra Conte e Grillo sulla mancata iscrizione del primo nel M5s. I due hanno cenato insieme in un locale dei Parioli. Tra i giornalisti videomaker presenti c'era anche un cronista del Foglio, che ha intercettato la battuta fatta dall'ex comico a Conte: "Iscriviti al Movimento, però". L'ex premier ha risposto così: "Sì, sono in coda". Fonti del M5s hanno però chiarito all'AdnKronos che si trattava solo di una gag: "Conte – precisano le stesse fonti – è regolarmente iscritto al Movimento 5 Stelle. Solo con l'iscrizione sarebbe potuto diventare presidente del Movimento".

"Se Conte è iscritto? Assolutamente sì, dal 21 luglio, il Comitato di garanzia ha approvato la sua iscrizione", ha ribadito all'Adnkronos anche l'ex reggente Vito Crimi.