Bonus Valore Cultura approvato in manovra: come funziona la carta per i neo-diplomati

Tra gli emendamenti alla manovra approvati dalla commissione Bilancio del Senato. c'è quello che introduce il Bonus Valore Cultura, la nuova carta per i diplomati attiva dal 2027.

La misura quindi non partirà subito. Verrà assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico a coloro che, a partire dal 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Proprio i requisiti sono stati oggetto di polemica, visto che il limite di 19 anni d'età indica che verrà automaticamente escluso dal bonus chi è stato bocciato o ha perso anni di scuola.

Come funziona il Bonus Valore Cultura e quando parte

Il Bonus Valore Cultura, che sostituirà la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito" che vengono accorpate in un'unica misura, scatterà dal 2027, e verrà assegnato attraverso Carta giovani Nazionale: permette l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Il bonus è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la misura, spiega il testo dell'emendamento, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Con decreto non avente natura regolamentare del ministro della Cultura, di concerto con il ministro dell'Economia, con il ministro per lo Sport e i giovani e con il ministro dell'Istruzione da adottare entro il 30 novembre 2026, verranno definiti gli importi nominali da assegnare, nei limiti dello stanziamento (180 milioni annui), i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto sarà aggiornato, specifica il testo. qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento.

Gli altri emendamenti alla manovra 2026 approvati

Tra gli altri emendamenti alla manovra già approvati in commissione Bilancio al Senato, c'è anche il contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (Adei), pari a 200mila euro. L'emendamento, a firma della senatrice Raffaella Paita (Iv), concede un contributo di 100.00 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Associazione per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

E ancora, il Fondo per l'Erasmus italiano viene rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Inoltre, al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, sono incrementate di 500mila euro annui per ciascuno degli anni 2026 e il 2027 le risorse per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Sono anche incrementate con 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027 le risorse per il sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero, anche attraverso la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani.