Bonus psicologo, domani scade il termine per la domanda all'Inps: come funziona e chi può richiederlo Domani sarà l'ultimo giorno per richiedere il Bonus psicologo. L'importo, fino a 50 euro per ogni seduta, andrà dai 500 ai 1500 euro a seconda dell'Isee del richiedente. A giugno l'Inps provvederà a pubblicare le graduatorie dei beneficiari. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti Isee e come fare domanda prima che scada il termine.

A cura di Giulia Casula

Domani, venerdì 31 maggio sarà l'ultimo giorno per richiedere il Bonus psicologo relativo al 2023. Il contributo consentirà a chi possiede i requisiti per ottenerlo di sostenere le spese per le sessioni di psicoterapia: l'importo, fino a un massimo di 1.500 euro, è modulato in base all'Isee del richiedente.

Il bonus è stato pensato supportare, attraverso l'assistenza psicologica, le esigenze di coloro che durante e dopo la pandemia Covid si sono ritrovati a vivere condizioni di ansia, depressione o disturbi mentali. Con l'ultima legge di Bilancio il sostegno è stato reso strutturale, mentre il decreto Anticipi ha incrementato le risorse di altri 5 milioni rispetto a quelli già previsti raggiungendo così un importo complessivo di 10 milioni di euro.

Come funziona il Bonus psicologo: i requisiti per ottenerlo

Il Bonus psicologo per le sessioni relative allo scorso anno può essere richiesto da tutti i residenti in Italia che abbiano un reddito inferiore a 50mila euro. Chiunque rispetti tali requisiti dunque, avrà diritto a richiederlo. In particolare, il contributo è riconosciuto fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e potrà arrivare fino all'importo massimo di 1.500 euro a seconda dell'Isee di chi ne ha fatto richiesta.

Nello specifico coloro che hanno un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a 15mila euro potranno ricevere fino a un massimo di 1.500 euro. Chi ha un reddito compreso tra 15mila e 30mila euro avranno diritto a un contributi pari a un massimo di 1.000 euro, mentre coloro che hanno un Isee tra i 30mila e i 50mila potranno vedersi erogato un importo fino a 500 euro. In ogni caso, si tratterà di un contributo pari a 50 euro per ogni seduta.

Come fare domanda per il Bonus psicologo: domani ultimo giorno

Chi interessato a ottenere il Bonus psicologo relativo al 2023 avrà tempo fino a domani, venerdì 31 maggio, per fare richiesta. La domanda dovrà essere inoltrata in via telematica, tramite il portale dell'Inps accedendo con lo Spid o Carta d'identità elettronica. In alternativa sarà possibile anche rivolgersi al Contact center Inps tramite il numero 803.164 da rete fissa, oppure 06 164.164 da rete mobile. Una volta ricevute tutte le domande, l'Inps provvederà a stilare una graduatoria, distinta per ogni Regione e basata sull'Isee. Di conseguenza, le prime posizioni saranno occupate da chi ha un reddito più basso e in caso di parità il bonus sarà assegnato a chi ne ha fatto domanda per primo.

Chi risulterà beneficiario riceverà una comunicazione via sms o ai recapiti personali inseriti all'interno del portale Inps. I beneficiari otterranno un codice univoco che dovranno utilizzare al termine della loro seduta con i professionisti che avranno aderito all'iniziativa.