video suggerito

Bonus patente da 2500 euro, chi lo può ottenere nel 2025 e come fare richiesta nel click day Il bonus patente 2025 può valere fino a 2.500 euro, ed è rivolto principalmente al settore degli autotrasporti: può essere richiesto per le patenti C e D, oltre alla Cqc. Le domande non sono ancora aperte, ma si aspettano novità nelle prossime settimane. Ecco quali sono i requisiti per fare richiesta. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche nel 2025 torna la possibilità di fare richiesta per un bonus patente che può valere fino a 2.500 euro, per coprire le spese sostenute da chi vuole prendere il titolo di guida per l'autotrasporto. La misura non si applica per la patente A (moto e motocicli) né per la B (auto), ma per i titoli del gruppo C e D, oltre alla Carta di qualificazione del conducente.

Come lo scorso anno, il bonus una tantum è rivolto a chi ha tra i 18 e i 35 anni, risiede in Italia ed è già iscritto a un corso per prendere la patente. Non ci sono, invece, requisiti economici come il reddito e l'Isee. Ci sarà la possibilità di fare richiesta per il bonus patente in un click day, la cui data però al momento non è ancora stata indicata. L'anno scorso fu il 4 di marzo, quindi ci si può aspettare che già nelle prossime settimane arriveranno delle novità.

Chi può ricevere il bonus patente 2025: tutti i requisiti

I requisiti per il bonus patente 2025 non sono cambiati rispetto allo scorso anno. Può fare richiesta chi ha tra i 18 e i 35 anni di età. A patto che la richiesta avvenga entro il 35esimo anno, il bonus si può utilizzare anche quando si sono compiuti 36 anni.

Leggi anche Bonus animali domestici 2025, i requisiti e come ottenere le detrazioni sulle spese veterinarie

I beneficiari devono risiedere in Italia, e a differenza degli scorsi anni non c'è un requisito di cittadinanza: tutti gli stranieri, europei e non, hanno uguale accesso alla misura purché siano residenti in Italia o abbiano un regolare permesso di soggiorno. Chi fa richiesta deve già essere iscritto a un corso di formazione per ottenere la patente in una delle scuole guide convenzionate.

Il bonus è una tantum, quindi non può richiederlo chi lo ha già ricevuto negli anni passati, anche se poi non lo ha usato. Non ci sono limiti, invece, per quanto riguarda l'Isee: nessun tetto massimo da rispettare. Lo stesso vale per il reddito.

Per quali tipi di patente si può chiedere il bonus

Come detto, il bonus patente è rivolto soprattutto al settore dell'autotrasporto, quindi le patenti coinvolte nella misura sono quelle per i mezzi pesanti, cioè che superano le 3,5 tonnellate di massa quando sono a pieno carico. Escluse le A e le B, dedicate rispettivamente a moto (o motocicli) e auto. Sono incluse, invece, le patenti:

C

C1

CE

C1E

D

D1

DE

D1E

Cqc, la Carta di qualificazione del conducente

Come fare domanda nel giorno del click day

Non è ancora stato emanato il mando per il 2025, quindi non è noto quando si svolgerà il click day per richiedere i contributi. L'anno scorso, la data scelta fu il 4 marzo. Ci si può aspettare, quindi, che nel corso del prossimo mese arriveranno più informazioni.

A meno di novità particolari, la procedura sarà la stessa degli ultimi anni. Per fare richiesta si dovrà visitare la piattaforma dedicata gestita dal ministero dei Trasporti, poi accedere con Spid o Carta d'identità elettronica, e completare la pratica con i propri dati.

Il bonus sarà erogato fino a esaurimento fondi. Dato che sono a disposizione 5,4 milioni di euro, e che l'importo massimo del beneficio è di 2.500 euro, è possibile che si riesca a erogare poco più di 2mila buoni. Per questo, sembra probabile che le richieste si apriranno e si chiuderanno nel giro di poche ore.

Una volta avvenuta inviata la domanda, se questa viene accettata si riceve un voucher da presentare alla propria scuola guida. Si potrà scaricare entro 60 giorni dal momento in cui è stato ottenuto, e poi ci saranno diciotto mesi di tempo per ottenere la patente da quel momento.

Quanto vale il bonus patente 2025

Il valore massimo del bonus è fissato a 2.500 euro. La somma erogata può anche essere più bassa, perché la norma prevede che sia pari all'80% della spesa sostenuta per ottenere la patente. In ogni caso, spesso si tratta di procedure molto costose. Perciò è probabile che più di un beneficiario, trovandosi a spendere oltre 3.125 euro, avrà la possibilità di chiedere il rimborso massimo.