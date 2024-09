video suggerito

Bonus Natale da 100 euro, potranno averlo anche i genitori single: quali sono i requisiti Il Bonus Natale da 100 euro, in arrivo con la tredicesima a dicembre 2024, potrà essere erogato in alcuni casi anche ai genitori single.

A cura di Annalisa Cangemi

Arrivano alcune novità sul cosiddetto Bonus Natale, un aiuto una tantum, pari a 100 euro netti, che verrà erogato con la tredicesima nella busta paga di dicembre 2024. L'aiuto però non è per tutti, ci sono alcune restrizioni: si tratta infatti di un contributo economico destinato lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 28mila euro annui (lordi). Potranno riceverlo i lavoratori coniugati o conviventi con almeno un figlio o single con figli.

Cambia dunque la platea, rispetto a quanto era stato anticipato nei giorni scorsi. Le novità sono state confermate dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo durante un'audizione martedì.

L'esponente del governo ha spiegato che il bonus riguarda "i lavoratori dipendenti che hanno il coniuge fiscalmente a carico e il figlio fiscalmente a carico". Rispondendo alle critiche delle opposizioni, secondo cui la misura sarebbe pensata solo per i coniugati, ha puntualizzato: "Ci sono alcune coppie di fatto che possono usufruire del beneficio laddove c'è la cosiddetta mancanza del coniuge". Ma ha spiegato che che arriverà una circolare dell'Agenzia delle entrate per chiarire esattamente se e quali tra i lavoratori che convivono in una coppia di fatto potranno accedere all’agevolazione, sottolineando che la misura si basa sull'impianto dell'articolo 12 del Tuir (Testo unico sui redditi), relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, che risale agli anni Novanta, su cui "occorrerà intervenire nella prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica odierna".

Il bonus inoltre potrà essere erogato anche ai nuclei monogenitoriali, quindi potrà averlo anche un genitore single con figli. Ma solo in caso di vedovanza, oppure se il figlio è affidato a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto: "Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato", ha detto Leo. Ma comunque bisognerà aspettare la circolare dell'Agenzia delle entrate per tutti i dettagli.