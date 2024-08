Bonus Iscro 2024 per partite Iva fino a 800 euro al mese, domande aperte da oggi: i requisiti

video suggerito

Da oggi, giovedì 1 agosto 2024, è possibile fare domanda per ottenere il bonus Iscro, il cui nome completo è Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Si tratta di un sostegno rivolto alle partite Iva, il cui importo dipende dal proprio reddito ma può arrivare fino a un massimo di 800 euro al mese e un minimo di 250 euro al mese. L'importo massimo viene erogato a tutti coloro che nel 2021 e nel 2022 hanno avuto in media un reddito al di sopra dei 6.400 euro annuali.

Le richieste si possono presentare dal sito dell'Inps, oppure rivolgendosi a un patronato. Il bonus dura per sei mesi, e i requisiti sono studiati in modo da selezionare le partite Iva che si trovano in difficoltà economica: tengono in considerazione il reddito da lavoro del 2023, che deve essere al di sotto del 70% della media degli anni precedenti, e il reddito complessivo, che non deve superare i 12mila euro nel 2023. Le domande si possono presentare fino al 31 ottobre.

A chi spetta: quali sono i requisiti per ottenere il bonus Iscro

Il bonus Iscro è rivolto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'Inps, che hanno una partita Iva aperta da almeno tre anni (al momento in cui fanno la domanda). Per chi vuole ottenere il bonus, il reddito da lavoro registrato nel 2023 deve essere più basso rispetto al 70% della media dei due anni precedenti. Dunque, se il reddito da lavoro autonomo nel 2021 e nel 2022 era di 10mila euro all'anno, nel 2023 deve essere stato più basso di 7mila euro all'anno.

Un altro requisito riguarda invece il reddito complessivo, che include anche le altre entrate, diverse dal lavoro autonomo. Questo non deve in ogni caso aver superato i 12mila euro nel 2023. Entrambi i requisiti devono essere rispettati allo stesso tempo, per poter avere accesso al bonus Iscro. Ci sono poi altri aspetti: non può ottenere l'assegno chi non è in regola con i contributi, così come chi ottiene un qualunque trattamento pensionistico diretto, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, e chi riceve altri sostegni come Assegno di inclusione o Naspi.

Come fare domanda all'Inps per ottenere fino a 800 euro

Per fare domanda e ottenere il bonus Iscro che vale fino a 800 euro al mese, basta visitare l'apposita pagina del sito Inps. Qui, cliccando su Utilizza il servizio due volte (la seconda nella sezione per i cittadini), viene richiesto l'accesso con Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Questo porterà alla propria area personale del portale dell'Inps, dovrà si potrà completare la procedura.

La procedura richiedere di fornire tutti i propri dati, ma molti sono già a disposizione dell'Istituto, come quelli anagrafici (nome, cognome, età, residenza…). Nel fare domanda bisogna anche autorizzare l'Inps a trasmettere i propri dati alle Regioni per essere contattati da un Centro per l'impiego, che dovrebbe contattare il lavoratore in difficoltà per preparare un percorso di aggiornamento professionale. A seguire, poi, è necessario fornire le informazioni sulla propria partita Iva, il proprio reddito e i dati di pagamento per ricevere l'assegno Iscro, autocertificando il reddito (che sarà soggetto a controlli dell'Agenzia delle Entrate). Anche in questo caso, molte informazioni potrebbero già in possesso dell'Inps, cosa che può semplificare la richiesta.

La procedura online è l'unica con cui è possibile presentare la domanda, ma in caso di difficoltà ci si può sempre rivolgere a una sede territoriale dell'Inps o a un patronato. Le domande, come detto, sono aperte da oggi giovedì 1° agosto 2024. Resterà possibile fare richiesta fino al 31 ottobre 2024.