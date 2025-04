Bonus animali domestici 2025 fino a 550 euro, a chi spetta e quali spese veterinarie copre

video suggerito

Il Bonus animali domestici consiste in una detrazione Irpef pari al 19% dalle spese veterinarie effettuate durante l'anno fino a un limite massimo di 550 euro. Tra i requisiti è richiesto un Isee inferiore a 16.215 euro. Vediamo chi può richiederlo e quali spese sono detraibili.

A cura di Giulia Casula

Anche per il 2025 è stato confermato il bonus animali domestici, una detrazione Irpef pari al 19% dalle spese veterinarie effettuate durante l'anno fino a un limite massimo di 550 euro. L'incentivo dovrebbe aiutare i proprietari di animali domestici a sostenere i costi legati alla cura dei propri cani, gatti o criceti ma anche a combattere fenomeni come il randagismo. Per accedervi però, sono stati fissati alcuni paletti. Vediamo allora quali sono i requisiti, quanto vale il bonus e quali spese sono coperte dall'incentivo.

Quanto vale il bonus animali domestici e i requisiti per ottenerlo

Come detto il bonus animali domestici consiste in una detrazione pari al 19% sull'Irpef per le spese veterinarie per un massimo di 550 euro. Il contributo quindi non consiste in un vero e proprio bonus, ma rappresenta un incentivo che consente di alleggerire i costi per i proprietari di animali domestici. In questo modo – è l'obiettivo della misura – si spera di contrastare l'abbandono degli animali che nell'ultimo anno ha raggiunto per quel che riguarda i cani, gli 80mila casi .

L'importo detraibile può variare da un minimo di 129 euro a un massimo di 550 euro. Per ottenerlo è importante che i pagamenti – siano essi tramite carta di credito, prepagate, assegni, bonifici, versamento bancario – risultino tracciabili. Non tutti possono riceverlo, ma solo alcuni. Sono previsti infatti, una serie di requisiti legati al beneficiario che dovrà:

risultare residente in Italia

avere un Isee familiare inferiore ai 16.215 euro

iscrivere il proprio animale domestico all'Anagrafe degli animali d'affezione ovvero una sorta di banca dati che facilita la gestione e la tracciabilità degli animali da compagnia. Ci si può registrare tramite le aziende sanitarie locali oppure tramite professionisti presentando il proprio documento d'identità e codice fiscale.

Possono usufruire del contributo i proprietari di cani, gatti, piccoli roditori, criceti e furetti mentre sono esclusi gli animali d'allevamento, quelli per uso agricolo e commerciale, destinati a riproduzione, consumo alimentare o attività illecite.

Quali spese sono detraibili e quali no

Non tutte le spese effettuate per la cura dei propri animali sono detraibili. Nell'elenco rientrano le spese mediche, legate a visite specialistiche, all'acquisto di farmaci prescritti dal veterinario, ma anche quelle per interventi chirurgici e esami di laboratorio. Non sono soggette a detrazione invece le spese generiche per la cura e quelle per cui non è possibile fornire la prescrizione medica.