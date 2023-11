Bombardieri porta un trenino Frecciarossa a Meloni: “È un regalo per il ministro Lollobrigida” Durante l’incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, in cui si è parlato principalmente della manovra e del nodo pensioni, il segretario generale della Uil ha consegnato alla presidente Meloni un trenino Frecciarossa a batterie per il ministro Lollobrigida, riferendosi alla polemica della fermata straordinaria a Ciampino.

Natale è tra meno di un mese, ma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, è già in vena di regali. Convocato a Palazzo Chigi assieme agli altri sindacalisti per l'incontro con il governo – in cui si è parlato di pensioni e manovra, concludendosi dopo una riunione fiume di quattro ore con un altro nulla di fatto e la conferma degli scioperi convocati – il leader della Uil si è presentato con un pacchetto speciale. Bombardieri ha consegnato alla presidente del Consiglio, durante i saluti tra i due, un trenino Frecciarossa a batterie. Lo scambio è stato immortalato in una fotografia pubblicata sui canali social della Uil, dove è presto spiegato – per chi non avesse intuito – il senso del gesto.

"All’incontro di oggi con il governo abbiamo lasciato alla presidente Meloni un regalo per Lollobrigida e Salvini – si legge sui social del sindacato – un trenino Frecciarossa a batterie. Perché più ci precettano, più le piazze si riempiono". Il riferimento ai due ministri è abbastanza chiaro: il primo forse più scontato, il secondo più velenoso per via della battaglia che il titolare dei Trasporti sta facendo da settimane contro gli scioperi dei sindacati.

Il caso Lollobrigida, invece, ha riempito le pagine dei giornali la scorsa settimana, quando si è saputo – grazie a una ricostruzione del Fatto Quotidiano – che il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, nonché cognato di Giorgia Meloni, ha fermato un treno diretto a Napoli perché in ritardo. Il ministro doveva essere a Caivano per l'inaugurazione di un parco e, per raggiungere in tempo Napoli, ha chiesto una fermata straordinaria del Frecciarossa su cui viaggiava nella stazione di Ciampino. Lì ha proseguito con un'auto blu fino al capoluogo campano, arrivando in tempo per l'evento. Il treno, che già aveva quasi due ore di ritardo, non avrebbe subito ulteriori rallentamenti, secondo la versione ufficiale di Trenitalia.