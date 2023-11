Bollette, a ottobre il prezzo del gas aumenta del 12%: ecco quanto spenderanno in più le famiglie Un aumento del 12% a ottobre: lo ha annunciato l’Arera nel suo aggiornamento sul prezzo del gas in ottobre, che comporterà dei rincari in bolletta per le famiglie.

A cura di Annalisa Girardi

Aumenta di nuovo il prezzo del gas. La bolletta nel mercato tutelato a ottobre aumenta del 12% rispetto al mese precedente, un rincaro dovuto appunto al balzo in avanti del costo del gas, ma anche degli aumenti legati al trasporto e al settore della logistica. L'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che fissa le tariffe di luce e gas nel mercato tutelato, ha reso noto l'ultimo aggiornamento sui prezzi e ha sottolineato come l'aumento sia dovuto al valore della quotazione media del gas all'ingrosso: la materia prima ha raggiunto i 43,74 euro a megawattora, comportando quindi notevoli aumenti in bolletta.

Per la precisione, l'incremento per il gas naturale registrato a ottobre è del +7,9%, mentre quello per il trasporto e la gestione del contatore è del +4,1%. Per le famiglie questi rincari dovrebbero determinare una maggiore spesa di circa 159 euro a nucleo. Nonostante l'aumento arrivato con l'autunno, per la famiglia tipo – nel mercato tutelato ci sono circa 10 milioni di utenti – la spesa per il gas nell'ultimo anno (cioè da novembre 2022 a ottobre 2023) è di circa 1.457 euro, un 14,4% in meno rispetto ai 12 mesi precedenti.

Per ottobre, così come per il resto del 2023, rimane in vigore l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell'Iva al 5%. Preoccupa comunque l'arrivo dell'inverno, in cui si concentrano i consumi di gas delle famiglie. Federconsumatori, ad esempio, scrive in un comunicato che di fronte agli aumenti annunciati oggi da Arera "il governo si appresta a fare l'esatto contrario di quanto dovrebbe, cioè sostenere le famiglie prorogando il mercato tutelato per un tempo congruo e istituendo un fondo per contrastare l'avanzata della povertà energetica" e "prosegue invece il progressivo smantellamento degli aiuti e il ridimensionamento dei bonus, che andrebbero invece resi strutturali".

Il Codacons invece ha sottolineato: "Come previsto nei giorni scorsi dal Codacons, la guerra scoppiata in Israele ha avuto effetti diretti sulle tasche degli italiani attraverso un incremento della bolletta del gas. Chiediamo a gran voce al governo di prorogare il mercato tutelato almeno per tutto il 2024".