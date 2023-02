Berlusconi: “Zero tasse sui contratti di lavoro dei giovani e mille euro di pensione per anziani” “Abbiamo un progetto preciso per i giovani come per gli anziani. Ai primi vogliamo togliere tutte le tasse sui loro contratti di lavoro, ai secondi vogliamo aumentare le pensioni a mille euro”: è la proposta di Silvio Berlusconi.

A cura di Annalisa Girardi

Una proposta per i giovani e una per gli anziani. Silvio Berlusconi, ospite di Mattino Cinque News, spiega: "Abbiamo un progetto preciso per i giovani come per gli anziani. Ai primi vogliamo togliere tutte le tasse e i contributi che gravano sui loro contratti di lavoro, ai secondi vogliamo aumentare tutte le pensioni a mille euro al mese: passeremo da 600 a 700 euro il prossimo anno, da 700 a 800 euro l'anno dopo, da 800 a 900 euro il terzo anno, da 900 euro a mille euro per 13 mensilità il quarto anno e quindi entro la fine di questa legislatura".

Quella delle pensioni minime a mille euro è una proposta che Forza Italia sostiene già dalla campagna elettorale, ma che ha dovuto ridimensionare in legge di Bilancio per mancanza di risorse. L'ex presidente del Consiglio, però, ha assicurato più volte che l'obiettivo rimane con l'orizzonte della legislatura e che entro cinque anni le pensioni minime verranno portate a quota mille euro.

Il leader azzurro ha parlato anche delle elezioni regionali, che si svolgeranno tra una settimana in Lazio e Lombardia: "Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, è fondamentale prevalere anche in Lombardia e Lazio, che sono il cuore economico e politico del Paese. Soltanto unendo l'azione politica nazionale a quella dei governi regionali si potranno dare risposte efficaci sul lavoro, sulle infrastrutture, sull'energia, sulla sanità e sull'assistenza agli anziani, che sono le priorità del programma di Forza Italia".

Leggi anche Sui contratti a termine la ministra del Lavoro Calderone confonde flessibilità e precariato

E infine il Cavaliere ha concluso: "Stiamo assistendo a un ritorno di istanze populiste e anti giustizialiste, con un Pd che guarda a un passato ideologico e ostaggio delle demagogie grilline. Gli italiani hanno capito cosa ho fatto nel '94, salvandoli dal comunismo, e sanno che anche oggi sono in campo per l'interesse del Paese. La mia storia politica e imprenditoriale parla per me. Nonostante gli attacchi giudiziari rivolti contro di me senza sosta, io ho resistito. E tutti gli italiani hanno capito chi sono, e che continuo a lavorare per loro. Anche oggi alla mia età sono ancora in campo".