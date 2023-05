Berlusconi è “napoletano nato a Milano”, Salvini riscopre Napoli: così la politica festeggia lo scudetto “Sacrosanto festeggiare, mi auguro con ragionevolezza e senza troppi casini”, twitta Matteo Salvini facendo complimenti a Napoli per lo scudetto. “Mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano”, scrive invece Silvio Berlusconi. I complimenti arrivano anche da Giorgia Meloni: ecco le reazioni della politica allo scudetto.

A cura di Annalisa Girardi

Anche il mondo della politica non ha fatto mancare le sue congratulazioni al Napoli per la vittoria dello scudetto. Non senza polemiche, ovviamente. Dall'auguro di festeggiare "senza troppi casini" di Matteo Salvini, al "mi considero un napoletano nato a Milano" di Silvio Berlusconi, ecco tutti i tweet dei politici sullo scudetto al Napoli.

Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, ha fatto i complimenti a "tutta la squadra, all'allenatore Spalletti e all'intera società per tutto l'impegno e per questo risultato meritato", sottolineando che il Napoli sia tornato campione d'Italia dopo 33 anni dall'ultimo scudetto.

Non è mancata la punta polemica, invece, a Matteo Salvini. Il leader della Lega ha scritto su Twitter: "Complimenti al Napoli, da milanista devo dire che squadra e città questo scudetto l'hanno strameritato. Sacrosanto festeggiare, mi auguro con ragionevolezza e senza troppi casini". Tra i commenti diversi utenti stanno ricordando alcune vecchie affermazioni di Salvini su Napoli e i suoi abitanti, ricondividendo in particolare un tweet del 2013 in cui il segretario del Carroccio scriveva: "Napoli… Italia… Boh…".

Anche Silvio Berlusconi si è congratulato con il Napoli su Twitter, nel primo post da quando è stato ricoverato al San Raffaele, circa un mese fa. "Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza Napoli!", ha scritto il Cavaliere. Pure in questo caso, non è mancata l'ironia tra i commenti al post.

"Onore al Napoli campione d'Italia e complimenti a Luciano Spalletti. Il materasso di Castelvolturno ha portato bene", ha scritto invece Matteo Renzi, pubblicando un articolo de Il Riformista, giornale di cui ha assunto la direzione.

"Complimenti al Napoli, bravi gli Azzurri. Vincono i napoletani, vince la città. Ora godetevelo, ballate, cantate, abbracciatevi (con voi fa festa anche la mia goccia di sangue napoletana)", ha scritto Carlo Calenda.