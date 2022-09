Beppe Grillo dopo risultati delle elezioni: “Viva il Movimento 5 Stelle, ci siamo nonostante tutto” Il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un breve video in cui paragona il Movimento 5 Stelle a un albero malandato, ma vivo: “Con un filo di linfa sopravvive e fa frutti bellissimi”.

Il Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente perso queste elezioni politiche, ma nonostante ciò il risultato finale – in netta crescita rispetto a quanto previsto fino a pochi mesi fa – è stato positivo rispetto alle aspettative. Così i toni non sono di festa – chiaramente – ma neanche di rammarico e sconfitta. E nel giorno dell'analisi dei risultati, in cui tutti quanti i leader – uno dopo l'altro – stanno intervenendo per commentare quanto emerso dallo spoglio. Nel centrodestra – soprattutto zona Meloni – la soddisfazione è enorme, nel centrosinistra è tempo di riflessione, con Letta che ha già detto che presto passerà il testimone a un nuovo segretario del Pd.

Nel Movimento 5 Stelle ha parlato Giuseppe Conte, ma nelle ultime ore è intervenuto anche il garante e fondatore del partito, Beppe Grillo: "Il grande nespolo – dice il comico genovese inquadrando un albero in un breve video pubblicato sui suoi canali social – gliene abbiamo fatte di tutti i colori a questo nespolo negli anni". Eppure "è rigoglioso e verde e nonostante tutto sopravvive, con un filo di linfa che c'è dentro sopravvive, un po' di tronco va su e fa delle nespole bellissime".

La metafora, ovviamente, non è casuale. Come lo stesso Grillo ci ha abituati a sentire e vedere negli ultimi anni, dalla sua discesa in politica: "Questo è il Movimento 5 Stelle – dice alla fine del video, pubblicato con una didascalia ancora più esplicita – è il simbolo, il nespolo vivo". Il tutto infatti, è accompagnato nel tweet da poche parole chiare: "Viva il MoVimento 5 Stelle".

Il paragone di Grillo, in questo caso, è facilmente leggibile. Che poi è un po' quello che ha detto Giuseppe Conte negli ultimi giorni: "Ci davano per morti, ma si sono sbagliati". Sulla stessa linea c'è anche il garante, il cui messaggio è chiarissimo: il Movimento è ancora vivo.