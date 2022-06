Ballottaggio elezioni comunali 2022, quando si torna a votare: data e orari Dopo il primo turno delle elezioni comunali 2022, che si è tenuto ieri, 12 giugno, in diverse città italiane tra due settimane si voterà per il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più consensi.

A cura di Giacomo Andreoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 12 giugno 2022 si è tenuto il primo turno delle elezioni comunali 2022 e dalle 14 di oggi è in corso lo spoglio per i risultati definitivi. Al voto per eleggere i sindaci e le sindache dei prossimi cinque anni circa mille comuni italiani, tra cui alcune grandi città e capoluoghi di regione/provincia come Genova, L'Aquila, Palermo, Verona, Catanzaro e Parma. Nelle prime tre città il sindaco è già stato eletto. Si tratta rispettivamente di: Marco Bucci, Pierluigi Biondi e Roberto Lagalla, tutti e tre del centrodestra. Ma dopo questi primi risultati in molti comuni la partita non è finita: tra due settimane si voterà infatti per il secondo turno. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più consensi a Verona, Catanzaro, Parma e altre città più piccole (come Piacenza, Gorizia, Alessandria). Al primo turno l'affluenza definitiva è stata pari al 54,73%.

La data e gli orari del ballottaggio alle elezioni 2022

Il ballottaggio si terrà esattamente due settimane dopo il primo turno. Si voterà quindi il 26 giugno 2022. Gli orari saranno sempre gli stessi: ci si potrà recare ai seggi tra le 7 e le 23. In qualsiasi orario all'interno di questo intervallo si potrà esprimere il proprio consenso per uno dei due candidati sindaco/a che hanno superato il primo turno. Come durante il voto di ieri non ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina, ma secondo il Protocollo sanitario e di sicurezza firmato dai ministri Speranza e Lamorgese, i dispositivi di protezione personale rimangono "fortemente raccomandati". Bisognerà poi igienizzare le mani prima di prendere la scheda elettorale. A terra e sulle pareti, quindi, un'apposita segnaletica indicherà i percorsi da seguire e bisognerà mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti.

Gli orari dello spoglio delle schede per il ballottaggio

Lo spoglio delle schede per il ballottaggio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. A partire dalle ore 23 del 26 giugno, quindi, si cominceranno a contare i voti per i due candidati che hanno superato il primo turno. I risultati definitivi e di conseguenza i nomi dei sindaci eletti, però, si conosceranno solamente il giorno dopo, il 27 giugno. Ci vorranno infatti diverse ore per avere tutti i numeri ufficiali.

Leggi anche A Genova Bucci riconfermato sindaco al primo turno delle amministrative

I Comuni al ballottaggio

Il ballottaggio si terrà in tre capoluoghi di provincia: Verona, Catanzaro e Parma. Nella città veneta si sfideranno il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi e quello di Lega e Fratelli d'Italia Federico Sboarina (con il candidato di Forza Italia e Italia Viva, Flavio Tosi, che si è fermato al primo turno), con oltre 10 punti percentuali di distacco del primo sul secondo. A Catanzaro, invece, il duello sarà tra Valerio Donato del centrodestra e Nicola Fiorita del centrosinistra, con il primo in vantaggio di oltre 12 punti. Infine a Parma Michele Guerra del centrosinistra proverà a consolidare il vantaggio del primo turno di oltre 15 punti su Pietro Vignali del centrodestra.

Ci sarà poi un secondo turno anche a: Piacenza, Gorizia e Alessandria. A Piacenza si sfideranno Katia Tarasconi del centrosinistra e Patrizia Barberi del centrodestra. A Gorizia sarà battaglia tra Rodolfo Ziberna del centrodestra e Laura Fasiolo del centrosinistra. Per quanto riguarda Alessandria, invece, lo scontro sarà tra Gianfranco Cuttica (centrodestra) e Giorgio Abonante (centrosinistra).