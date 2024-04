video suggerito

Assegno Unico di aprile 2024 in ritardo, la spiegazione dell’Inps: quando arrivano i pagamenti L’Assegno unico e universale di aprile 2024 è in ritardo. Da giorni, molti segnalano sui social e all’Inps che i pagamenti non sono arrivati, nonostante la scadenza fosse il 19 aprile. Interpellato da Fanpage.it, l’Inps ha chiarito che c’è stato un lieve ritardo, ma i versamenti avverranno entro pochi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da diversi giorni, centinaia di utenti segnalano sui social un ritardo nei pagamento dell'Assegno unico per famiglie con figli a carico. La mensilità di aprile 2024 avrebbe dovuto seguire queste tempistiche, per la maggior parte dei beneficiari: data di pagamento comunicata attorno alla metà del mese, e poi soldi erogati il 17, 18 o 19 aprile. Passata quasi una settimana da questa data, però, molti ancora non hanno ricevuto nulla. Come segnalato da Fanpage.it negli scorsi giorni, inizialmente non c'era una spiegazione ufficiale. Ora però l'Inps ci ha chiarito la situazione: c'è stato un "lieve ritardo" nei pagamenti, che "andranno a regime in pochi giorni".

Come detto, tutti i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati il 17-18-19 aprile. L'unica eccezione per questa scadenza sono gli utenti Inps che hanno presentato la domanda per la prima volta, in ritardo, e quelli che hanno modificato i loro dati lo scorso mese. In questi casi, è previsto che l'Assegno unico venga erogato alla fine del mese. Per tutti gli altri, l'ultimo giorno a disposizione doveva essere lo scorso venerdì. Invece, ancora nei primi giorni di questa settimana centinaia di persone segnalavano ritardi: molti non avevano ancora avuto nemmeno l'indicazione per la data di pagamento.

L'Inps ha risposto alla richiesta di chiarimenti di Fanpage.it chiarendo: "Si riscontra un lieve ritardo rispetto alla data pagamenti, che andranno a regime in pochi giorni". In particolare, ci sarebbe uno "slot di pagamenti" che ha dato "esito negativo al pagamento". Una volta effettuati gli accertamenti tecnici – anche se "con un lieve ritardo rispetto alle date convenute" – i soldi partiranno.

Quando arriverà la somma, per chi non l'ha ancora ricevuta? "Tenuto conto dei festivi, questo slot di pagamenti sarà effettuato nei cinque giorni banca" a partire da lunedì 22 aprile. Ciò significa che, stando alle rassicurazioni dell'Inps, tutti i pagamenti dovrebbero avvenire entro la fine del mese, ovvero martedì 30 aprile 2024.

Chi non ha ancora ricevuto il pagamento dovrebbe presto trovare la data indicata nella sezione dedicata del portale Inps. Si ricorda che l'Assegno unico spetta a tutti coloro che hanno figli a carico, e che dalla mensilità di marzo chi non ha aggiornato il proprio Isee riceve l'importo unico, ovvero 57 euro per figlio minore. C'è tempo fino al 30 giugno 2024 per aggiornare l'Isee e tornare a ricevere la somma corretta, con gli arretrati dovuti. In più, è possibile anche passare dall'Isee ordinario all'Isee corrente, che permette di ottenere un importo più alto se negli ultimi dodici mesi le proprie entrate si sono ridotte.