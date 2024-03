Assegno di inclusione, Inps: “Da domani pagamenti di marzo, 550mila nuclei coinvolti finora” L’Inps ha disposto i primi pagamenti per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione. I beneficiari potranno recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione, con l’accredito del mese corrente, da domani, venerdì 15 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da domani, venerdì 15 marzo, saranno disposti i primi pagamenti dell'Assegno di inclusione (Adi) per i nuclei che hanno presentato la domanda, ricevuto istruttoria positiva e sottoscritto il Patto di attivazione digitale (Pad). Lo comunica l'Inps, specificando che i beneficiari saranno invitati con un messaggio o con una mail a recarsi presso gli uffici di Poste italiane per il ritiro della Carta di inclusione. Chi ha già ricevuto l'Adi nei mesi scorsi riceverà invece il pagamento di marzo il giorno 27 del mese.

Nel comunicato si legge:

L’INPS ha disposto i primi pagamenti per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione (ADI), con istruttoria positiva e Patto di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritto. I beneficiari saranno invitati via SMS/Mail a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione, con l’accredito del mese corrente, dal 15 marzo.

L'Inps precisa poi che – per i nuclei familiari che già ricevono il beneficio – il pagamento dell'Adi di marzo sarà sospeso se non si presenta il nuovo Isee riferito al 2024. Nel caso in cui non sia stata depositata la nuova attestazione Isee per l'anno corrente, quindi , la prestazione verrà sospesa in attesa che venga fornito l'indicatore aggiornato.

I nuclei familiari che hanno già ricevuto l’ADI nei mesi precedenti, riceveranno il pagamento del mese corrente il 27 marzo 2024, se permangono i requisiti del diritto all’assegno e se risulta presentato l’ISEE 2024 alla data di elaborazione dei pagamenti. In assenza dell’ISEE 2024 i pagamenti della mensilità verranno sospesi fino alla presentazione di una valida DSU.

Complessivamente i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione al momento risultano essere 550mila. L'Inps nelle sue comunicazioni ha anche ricordato per ricevere l'assegno è necessario iscriversi alla piattaforma Siisl e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale, altrimenti non potrà essere disposto il pagamento.