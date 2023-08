Arianna Meloni dice che potrebbe candidarsi alle europee: “Ho sempre fatto politica a tempo pieno” Dalle voci sul tradimento del marito, il ministro Lollobrigida, al suo passato di attivismo nella destra: Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, ha raccontato il suo ingresso nella vita politica (con un ruolo ufficiale in FdI) al Corriere della Sera.

A cura di Luca Pons

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da pochi giorni è ufficialmente la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera, la 48enne – che è anche moglie del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida – ha risposto alle critiche di chi ha considerato la sua nomina un ‘affare di famiglia': "È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra comunità politica. Mi iscrissi al Msi che avevo 17 anni, ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva… Insomma, politica a tempo pieno".

Questo è il primo incarico con una grossa visibilità pubblica: "Giorgia mi ha detto: l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia importante da scrivere, al resto evitiamo di dare troppa rilevanza", ha detto Meloni. "È un ruolo importante, ma chi mi conosce sa che è quello che ho sempre fatto".

Il motivo per questo passo avanti è evidentemente la rapida ascesa nei consensi, che ha portato Fratelli d'Italia da partito di opposizione a prima forza politica del Paese. "In questo ultimo anno sono cambiate talmente tante cose, ci siamo assunti responsabilità enormi, tanti di noi sono impegnati in ruoli di vertice. Oggi c’è la fila di persone che si propone, chiede incarichi, con fin troppo entusiasmo…Ma sono in grado? Io credo di saper fare alcune cose con serietà e passione, e posso farle anche al partito. È più onesto e serio avere un ruolo ufficiale, significa metterci la faccia e assumersi in pubblico la responsabilità", ha spiegato Meloni.

Una candidatura della sorella di Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee è nell'aria, soprattutto se la leader di FdI sceglierà di non presentarsi in prima persona. E la stessa Arianna non l'ha esclusa: "Preferirei di no, ma sono un soldato".

La nuova segretaria ha anche messo a tacere le voci di un congresso del partito, che è stato chiesto dall'ala di destra che fa capo a Fabio Rampelli: "Se uno con la storia di Rampelli volesse chiedere un congresso, lo farebbe in prima persona: non è accaduto. Anche perché non si è capito a che servirebbe oggi un congresso: c’è una leader indiscussa, la linea politica è condivisa, lo spazio per lavorare c’è".

Infine, Arianna Meloni ha commentato la voce – circolata alcuni mesi fa – di una presunta relazione del marito, il ministro Lollobrigida, con un'altra donna: "Quella storia era assurda. Sapevo che girava, ne avevamo parlato in casa ma non ho mai avuto il minimo dubbio. La gente mi chiamava, “come stai, Arianna?”, con voce afflitta, mia madre mi chiese “Ari, dimmi figlia mia, come va?”. E io “ma di che parlate!”. E ci ridevo su, era surreale".