Arianna Meloni: "Candidarmi alle europee? Per me no, ma sono un soldato e non si sa mai" "Io dico di no, vi assicuro non mi appartiene. Preferisco stare dietro le quinte. Poi è ovvio che io sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro": lo dice Arianna Meloni parlando di una possibile candidatura alle europee.

A cura di Annalisa Girardi

Al congresso romano di Fratelli d'Italia c'è anche Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e responsabile tesseramento e segreteria politica del partito. Che fermandosi a parlare con i giornalisti torna a commentare una possibile corsa alle elezioni europee del prossimo giugno. "Io dico di no, vi assicuro non mi appartiene. Preferisco stare dietro le quinte, occuparmi dell'organizzazione, del partito. Sento che in questo ruolo riesco a mantenere più lucidità, mi piace quello che faccio", assicura. Ma poi precisa: "È ovvio che io sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro".

Parlando della campagna alle europee, Arianna Meloni conferma che la sorella non abbia ancora deciso se candidarsi o meno: "Adesso si parte per l'Europee, ci siamo riorganizzati e adesso si parte per la campagna elettorale. Giorgia non ha sciolto la riserva e quindi quello poi lo deciderà lei, sta facendo le sue valutazioni, vediamo", spiega, precisando che se dovesse decidere di non presentarsi anche lei stessa resterebbe orientata a fare altrettanto.

Sulla partecipazione femminile alle liste, invece, commenta: "Noi abbiamo più fatto che raccontato, il Partito democratico è quello delle acclamazioni, noi abbiamo il presidente del Consiglio donna. A casa nostra gente che lavora e che è brava, non è che deve essere donna o uomo o varie eventuali, chi è bravo e lavora avrà dei ruoli meritevoli. Quindi non è che ci sarà il calcolo, ci sarà se quelli bravi staranno magari in una situazione migliore rispetto a uno meno capace o che comunque ha lavorato meno, tutto qua, è una questione di merito".

Infine, sul congresso romano di Fratelli d'Italia ha concluso: "È stato un bel momento di partecipazione del partito, ti riempie il cuore. Un bel momento di partecipazione, sono molto molto soddisfatta".