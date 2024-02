Anche le auto ferme dovranno essere coperte da assicurazione: scatta l’obbligo Scatta l’obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi e non circolanti. Si rischia il sequestro del mezzo e oltre 800 euro di multa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

L'assicurazione è adesso obbligatoria anche per i veicoli fermi, come quelli parcheggiati in garage. La norma è scattata lo scorso 23 dicembre e prevede che l'auto o il furgone non circola, che vengono tenuti da mesi davanti casa, siano coperti da una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

La legge è l'applicazione della direttiva europea 2021/2118 in materia di Rc Auto che aveva iniziato il suo iter nel 2019. Il ragionamento alla base della misura parte dalla considerazione che anche un veicolo fermo potrebbe arrecare danni.

Il provvedimento ha modificato il Codice delle assicurazioni private, stabilendo che "l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento". E questo vale anche per "i veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni". In pratica l'obbligo della polizza non è legato alla circolazione o meno del veicolo, cioè al suo utilizzo come mezzo di trasporto al momento dell'eventuale incidente, ma prescinde dalle caratteristiche del mezzo, dal terreno su cui viene utilizzato (non importa che sia pubblico o privato), ed è indifferente anche il fatto che sia fermo o in movimento.

Ci sono pochissime eccezioni previste: non è previsto l'obbligo per i veicoli demoliti o ritirati, per quelli fermati o sequestrati dalle autorità e per i mezzi non funzionanti perché privi di parti essenziali, come il motore.

L'unica opzione rimasta per evitare le sanzioni è sospendere la polizza: l'assicurazione può infatti essere messa in stand-by per un massimo di 10 mesi (diventano 11 solo nel caso si tratti di veicoli d'epoca)e a patto di comunicare la proroga alla compagnia assicurativa.

Cosa si rischia in caso di violazioni

Per le auto ferme senza polizza le sanzioni sono uguali a quelle previste per chi circola senza assicurazione:

sequestro del mezzo

decurtazione dei punti sulla patente e 866 euro di multa, ridotti e 606,20 per chi paga entro cinque giorni.

Se invece si guida un veicolo con assicurazione sospesa, la multa sale a 1.299 euro (909,30 se pagata entro cinque giorni).